25 mai, journée de l'Afrique : Une vie d’engagement au cœur des défis du continent

À l’occasion de la Journée de l’Afrique, Noureddine Mezni livre pour Leaders un témoignage vibrant sur plus de quatre décennies d'immersion au cœur des crises et des mutations du continent. De ses débuts de jeune journaliste à la RTT jusqu'à ses missions de porte-parole de l'ONU et de l'Union africaine, il décrypte un lien indéfectible et charnel avec cette terre d'avenir...

Par Noureddine Mezni. Ancien porte-parole de l'Union africaine - À l’occasion de la Journée de l’Afrique, je livre ici le témoignage de quarante ans d'immersion au cœur des crises et des mutations de notre continent. De la capitale du Nord Darfour, El Fasher, à Addis-Abeba, mon parcours de porte-parole à l'ONU et à l'Union africaine m’a permis de décrypter un lien indéfectible. Aujourd'hui, je continue de porter haut la voix de l'Afrique en Tunisie, fidèle à l'héritage historique de l'Ifriqiya.

Le lien charnel avec l'Ifriqiya

Célébrer la Journée de l'Afrique en Tunisie revêt une symbolique toute particulière. Il ne faut pas oublier que le nom même de notre continent trouve sa racine dans l'ancien nom de la Tunisie: Ifriqiya. Ce lien charnel explique pourquoi, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, l'Afrique est toujours restée une priorité majeure pour la diplomatie tunisienne.

«Le nom même de notre continent trouve sa racine dans l'ancien nom de la Tunisie: Ifriqiya. Ce lien charnel explique pourquoi l'Afrique est toujours restée une priorité majeure pour notre diplomatie.»

Pour ma part, plus de quatre décennies se sont écoulées depuis mon premier contact avec l'Afrique subsaharienne. L'occasion était la tenue, du 2 au 5 juillet 1977 dans la capitale gabonaise Libreville, du 14e sommet de l'OUA (ancêtre de l'Union africaine).

À l'époque, j'étais un jeune journaliste à la rédaction en chef du Journal télévisé national de la RTT. La chaîne m'avait chargé de la couverture de cet événement continental au sein de la délégation tunisienne. Celle-ci était conduite par Habib Chatty, alors ministre des Affaires étrangères et représentant du président Bourguiba à ce grand rendez-vous. Ce premier contact s'est transformé en une véritable passion pour le continent.

Au cœur de l'histoire africaine

Ma relation avec l'Afrique s'est renforcée au fil des années, d'abord au sein de l’OCI, une organisation dont la moitié des 57 États membres sont africains. C'est là que ma carrière internationale a débuté (1980-2000). J’ai eu l’honneur d’y servir comme conseiller de quatre secrétaires généraux successifs, dont trois grandes figures africaines : Habib Chatty (Tunisie), le Dr Hamid Algabid (Niger) et le Dr Azeddine Laraki (Maroc).

Cette expérience m’a ouvert les portes de missions historiques. En 2004, j'ai rejoint l'équipe restreinte du Dr Hamid Algabid, dès sa nomination comme envoyé spécial de l'Union africaine (UA) pour le Darfour. Pendant cinq ans, entre l'UA et l'ONU, j'ai eu le privilège d'être le tout premier porte-parole de la MINUAD. Cette mission conjointe dans un Soudan en pleine crise avait été conçue par le Conseil de sécurité pour être la plus grande opération de maintien de la paix de toute l'histoire de l'organisation internationale.

En 2010, ma trajectoire m'a mené à Addis-Abeba. Détaché par l'ONU auprès de l'Union africaine, je suis devenu le porte-parole du président de la Commission de l’UA, le Dr Jean Ping. Ces trois années (2010-2012) furent d'une intensité rare. Nous avons géré au quotidien les secousses de l'histoire: les révolutions tunisienne, libyenne et égyptienne, la naissance du Soudan du Sud, la crise ivoirienne, le coup d'état au Mali et le différend avec la Cour Pénale Internationale (CPI)...

Très reconnaissant à mon grand frère, Dr Jean Ping, qui m'a fait confiance et m'a associé à toutes ses missions à travers le Continent et dans les différentes capitales du monde...

Mon engagement pour l'Afrique se conjugue au présent...

Aujourd'hui encore, le lien qui m'unit à l'Union africaine reste intact. L'organisation continentale fait régulièrement appel à mes services en tant que consultant, notamment pour des missions ponctuelles d'observation électorale. C'est une fierté de continuer à accompagner la marche de notre continent vers plus de démocratie et de stabilité.

Mais mon action pour l'Afrique se joue aussi depuis la Tunisie, en parfaite fidélité avec nos traditions diplomatiques. Convaincu que l'avenir de notre pays est africain, je siège en tant que membre du Conseil consultatif (Advisory Board) du Tunisia Africa Business Council (TABC). Ensemble, nous travaillons à bâtir des ponts solides et durables entre les opérateurs tunisiens et leurs partenaires du continent.

Enfin, sur le plan diplomatique, je m'efforce de maintenir l'Afrique tout en haut de l'agenda national. En tant que membre du comité directeur du Cercle Diplomatique Tunisien — une association qui regroupe les plus grandes compétences et figures de la diplomatie tunisienne —, je mets un point d'honneur à promouvoir les questions africaines pour qu'elles restent au cœur de nos débats et de nos orientations stratégiques.

En cette Journée de l'Afrique, le message est clair: notre histoire est commune, notre présent est solidaire, et notre avenir reste, plus que jamais, à construire ensemble.

Noureddine Mezni

