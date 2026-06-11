Feriel Lakhdar: Là où les oiseaux racontent le monde (Album photo)

Feriel Lakhdar nous invite, à travers une belle exposition de créations liées à la table, sous diverses formes, à pénétrer dans un univers où la poésie se mêle à la matière et où chaque œuvre devient une fenêtre ouverte sur l'imaginaire. Entre silhouettes oniriques, oiseaux messagers et paysages aux nuances profondes de bleu et de vert, son langage plastique célèbre la délicatesse du vivant et la puissance du rêve.

Les formes organiques dialoguent avec la lumière, tandis que les motifs, empreints de symbolisme, racontent des histoires silencieuses où la nature, la féminité et la mémoire se rencontrent. Chaque pièce semble suspendue dans un temps intemporel, offrant au regard un espace de contemplation et d'émotion.

À travers cette exposition, Feriel Lakhdar signe une œuvre sensible et profondément personnelle, où l'art devient un territoire de liberté, de métamorphose et d'émerveillement. Une invitation à ralentir, à observer et à redécouvrir la beauté cachée dans les détails les plus subtils.

