Palestine: Des indicateurs édifiants

A combien s’élève la population palestinienne? Où réside-t-elle? Comment se poursuit l’expansion israélienne dans les territoires occupés ? Et quels sont les éléments significatifs à examiner avec attention? A la faveur de la commémoration, le 15 mai 2026, du 78e anniversaire de la Nakba, le Bureau central palestinien des statistiques a publié des indicateurs édifiants.

La population palestinienne a atteint 15,5 millions à la fin de l’année 2025. Près de la moitié (7,4 millions) vit en Palestine historique, alors que 8,1 millions sont en exil, dans la diaspora. Ceux établis dans les pays arabes sont au nombre de 6,8 millions.

La Cisjordanie compte 3,43 millions d’habitants et la bande de Gaza 2,13 millions.

Depuis le 7 octobre 2023, les Gazaouis ont été cependant contraints à plusieurs reprises de fuir leurs maisons sous la pression des attaques israéliennes. Ils ont perdu leurs habitations et vivent désormais dans des tentes et des écoles, piégés entre pauvreté et conflit. Environ deux millions de Palestiniens ont été déplacés à Gaza, sur une population de 2,2 millions avant l’offensive israélienne. Par ailleurs, quelque 40 000 Palestiniens ont été déplacés de force dans les camps du nord de la Cisjordanie à la suite des attaques continues des forces israéliennes.

Expansion continue des colonies israéliennes

À la fin de l’année 2025, le nombre de sites coloniaux et de bases militaires israéliennes en Cisjordanie atteignait 645, répartis entre 151 colonies, 350 avant-postes coloniaux (dont 89 avant-postes pastoraux destinés à restreindre les agriculteurs palestiniens afin de s’emparer de leurs terres), ainsi que 144 autres sites comprenant des zones industrielles, touristiques, de services et des camps militaires.

Le nombre de colons israéliens en Cisjordanie a atteint 778 567 à la fin de l’année 2024. La majorité réside dans la région de Jérusalem avec 333 580 colons, représentant 42,8 % du total. Parmi eux, 243 716 vivent dans la zone J1 annexée par Israël après l’occupation de 1967. Le ratio de colons par rapport aux Palestiniens est de 23,2 colons pour 100 Palestiniens en Cisjordanie, atteignant 65,7 pour 100 dans la région de Jérusalem.

Les autorités israéliennes exploitent également les terres agricoles palestiniennes: les superficies utilisées par les colons ont augmenté de plus de 245 % entre 2000 et 2025, dans le cadre d’une politique systématique visant à contrôler les terres palestiniennes et leurs ressources naturelles.

Plus de 61 000 agressions israéliennes et de colons en Cisjordanie entre 2022 et 2025. Ces agressions ont provoqué l’arrachage, l’endommagement ou le déracinement de plus de 81 500 arbres, principalement des oliviers centenaires. Durant les trois premiers mois de l’année en cours, plus de 6 000 agressions contre des citoyens, des biens et des lieux de culte ont été documentées. Près de 900 barrages militaires en Cisjordanie: les autorités israéliennes imposent des mesures arbitraires à travers environ 900 barrages et portails militaires, entravant les déplacements des Palestiniens entre les villes et localités. Elles privent également les Palestiniens d’accès à de grandes surfaces de terres agricoles et de pâturages, aggravant l’insécurité alimentaire dans un contexte économique difficile.

Israël contrôle plus de 85 % des eaux souterraines palestiniennes: les données officielles montrent qu’Israël contrôle plus de 85% des ressources en eaux souterraines palestiniennes en limitant le forage et la réhabilitation des puits, tout en exploitant intensivement ces ressources au profit des colonies israéliennes. Concernant les eaux de surface, les Palestiniens sont presque totalement privés de leur droit sur les eaux du Jourdain, malgré leur statut de riverains. Israël contrôle également la mer Morte et interdit tout accès palestinien réel depuis 1967.

Plus de 198 000 bâtiments endommagés, dont plus de 102 000 totalement détruits à Gaza: depuis le 7 octobre 2023, l’armée israélienne a détruit plus de 102 000 bâtiments. Au moins 330 000 logements ont été détruits totalement ou partiellement, représentant plus de 70 % des unités résidentielles, rendant Gaza pratiquement inhabitable.

En Cisjordanie, environ 1 400 bâtiments ont été démolis ou détruits en 2025, dont 258 à Jérusalem. Parmi eux figurent 104 cas d’autodémolitions forcées, où les Palestiniens sont contraints de détruire eux-mêmes leurs maisons.

Le nombre de martyrs est le plus élevé depuis la Nakba. Les données depuis le 7 octobre 2023 révèlent un nombre extrêmement élevé de victimes, représentant plus de 50 % des martyrs palestiniens depuis la Nakba.

Jusqu’à fin avril 2026, le nombre total de martyrs s’élève à plus de 73 761:

• 72 601 dans la bande de Gaza, dont plus de 20 413 enfants, 12 524 femmes, et 3 110 membres du personnel médical, de la défense civile, des médias et de l’éducation.

• 1 160 en Cisjordanie, dont plus de 100 à Jérusalem.



