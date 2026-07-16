Les Tunisiens adoptent de plus en plus la monétique : près de 6 millions de cartes bancaires, et 29.497 milliards de dinars de transactions

Croissance soutenue de l’activité monétique en Tunisie, selon le rapport annuel de la Banque centrale de Tunisie pour l’annee 2025. “Le nombre d’opérations a atteint 164,9 millions, en hausse de 8,9% par rapport à 2024, tandis que les montants traités s’élèvent à 29,5 milliards de dinars, soit une augmentation de 12,3%.

Après son assainissement, le parc des cartes locales en 2024, a enregistré une augmentation d’environ 362 mille cartes en 2025, (atteignant 5.851 millions de cartes locales). En matière de canaux d’acceptation, le parc des GAB/DAB demeure globalement stable en 2025, avec 3300 unites. À l’inverse, celui des terminaux de paiement électronique (TPE) affiche une croissance soutenue et continue, avec une progression de 10% en 2025, (passant à 43 116 TPE).

Evolution des indicateurs de la monétique

Désignation 2023 2024 2025 Variation en % (2023/2024) Variation en % (2024/2025) Cartes locales (en millions) 7,053 5,489 5,851 -21,4 6,6 Canaux d’acceptation GAB/DAB (en nombre) 3.207 3.305 3.300 3,1 -0,2 TPE (en nombre) 35.340 39.197 43.116 10,9 10,0 Sites marchands actifs 1.256 1.126 1.216 -10,4 7,9 Transactions monétiques (1) Nombre (en millions) 138,8 151,5 164,9 9,1 8,9 Montant (en MDT) 23.663,7 26.262,8 29.497,6 11,0 12,3

(1) Les données monétiques relatives aux exercices 2023 et 2024 ont fait l’objet d’ajustements et de retraitements.

La dynamique des paiements par carte s’est nettement renforcée en 2025, sous l’effet d’une accélération conjointe des paiements de proximité et des paiements en ligne. Les paiements de proximité, qui constituent le principal moteur de cette évolution, ont enregistré une hausse de 20,3% par rapport à 2024 pour atteindre 5.978,4 MDT, soutenue par la densification du réseau d’acceptation mais aussi par la récurrence de l’usage des cartes.

Parallèlement, le paiement en ligne affiche une croissance remarquable de 31%, totalisant 1.375 MDT. Cette performance, réalisée malgré un nombre de sites marchands sous pression, a été soutenue par la substitution progressive du chèque ainsi que par l’augmentation des transactions réalisées via Paysmart, la plateforme d’agrégation des grands facturiers publics. L’activité des PayFac a également contribué à cette dynamique, tant à travers l’enrôlement des commerçants que l’optimisation des flux digitaux. Au total, l’activité globale des paiements a progressé de 17,5% en volume et de 22,2% en valeur, confirmant l’efficience de ces acteurs dans l’écosystème national des paiements.”

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