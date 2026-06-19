De l’offrande à la biologie computationnelle: Histoire d’une conscience agricole

Par Par Dhia Bouktila. Professeur à l’Université de Monastir - Pendant des millénaires, les hommes ont offert des sacrifices pour obtenir la pluie. Aujourd'hui, des systèmes numériques analysent des milliards de données biologiques pour anticiper les rendements, détecter les risques sanitaires et guider les décisions agricoles.

Entre ces deux réalités se déploie l'une des plus extraordinaires aventures de l'histoire humaine. Car l'agriculture n'est pas seulement une histoire de semences, de sols ou de récoltes. Elle est avant tout une histoire de la conscience humaine. Elle raconte la manière dont les sociétés ont tenté de comprendre le monde vivant, de réduire l'incertitude et de sécuriser leur existence face à l'imprévisibilité de la nature.

L'histoire de l'agriculture raconte ainsi moins l'évolution des techniques que celle de notre rapport au savoir, à la nature et à l'avenir. À travers elle se lit une question fondamentale : comment les êtres humains ont-ils tenté de reprendre une part de maîtrise sur leur destin face à l'imprévisibilité du monde vivant ?

Cette histoire peut ainsi être comprise comme une succession de régimes de pensée et d’action, chacun correspondant à une manière particulière de comprendre le vivant, de gérer l’incertitude et d’assurer la continuité des sociétés.

1. L'agriculture de la transcendance: Quand l'homme négociait avec l'invisible

Pendant des millénaires, les récoltes dépendaient de forces que les hommes ne comprenaient pas. Les sécheresses, les inondations, les invasions de ravageurs ou les famines apparaissaient comme des manifestations mystérieuses d’une volonté supérieure.

Dans de nombreuses civilisations, les hommes ont cherché à négocier avec l’invisible. Ils ont multiplié les rituels, les sacrifices et les offrandes. Certaines sociétés allaient jusqu’à livrer aux fleuves, aux temples ou aux divinités ce qu’elles avaient de plus précieux, persuadées que la prospérité agricole dépendait du bon vouloir des puissances sacrées.

L’humanité cultivait alors la terre, mais elle cultivait surtout la peur.

L’incertitude était interprétée comme un problème métaphysique avant d’être comprise comme un problème scientifique.

2. L’agriculture de la survie: la victoire progressive de la connaissance

Puis lentement, génération après génération, une révolution silencieuse s’est produite.

L’observation a remplacé le mythe.

L’expérimentation a remplacé le rituel.

La connaissance a commencé à prendre la place de la croyance.

L’agriculture est devenue l’un des premiers champs d’application systématique de la raison humaine.

Comprendre les cycles biologiques, sélectionner les variétés les plus adaptées, maîtriser l’eau, améliorer les sols, combattre les maladies : autant d’étapes qui ont progressivement permis de réduire l’incertitude et d’augmenter la stabilité des récoltes.

Dans ce processus, l’enjeu central n’était pas encore la productivité au sens moderne, mais la capacité à assurer la survie des communautés face aux famines.

Ainsi, l’histoire agricole peut être lue comme l’histoire d’une conquête progressive de la sécurité alimentaire, où la connaissance devient progressivement un outil de survie face aux aléas de la nature.

3. L’agriculture de la productivité: le triomphe de la science appliquée

Cette conquête a culminé au XXe siècle avec la révolution verte.

Pour la première fois dans l’histoire, l’humanité a démontré sa capacité à produire massivement de la nourriture pour une population en croissance rapide. Des millions de vies ont été sauvées de la famine. Les rendements ont explosé. La science a offert aux sociétés un pouvoir inédit sur leur sécurité alimentaire.

Cette période restera comme l’une des plus grandes victoires technologiques de l’histoire moderne.

Mais toute victoire porte en elle ses propres limites.

4. L’agriculture de l’exploitation: les limites de l’excès de confiance

À mesure que les rendements augmentaient, un nouveau risque apparaissait : celui de réduire la nature à une simple machine de production.

Dans de nombreuses régions du monde, les paysages agricoles se sont simplifiés. Les monocultures se sont étendues. Les ressources hydriques ont été surexploitées. Les sols se sont appauvris. La biodiversité a reculé.

L’agriculture n’était plus menacée par l’ignorance. Mais elle commençait à être menacée par l’excès de confiance.

L’humanité découvrait alors une vérité fondamentale : produire davantage ne suffit pas. Encore faut-il produire sans détruire les conditions mêmes de la production future.

5. L’agriculture de la résilience: réconcilier production et durabilité

De cette tension entre productivité et dégradation émerge une nouvelle exigence : celle de repenser l’agriculture non plus comme exploitation, mais comme système de régulation du vivant. La grande question du XXIe siècle n’est donc plus seulement celle du rendement. Elle est celle de la résilience.

Comment nourrir durablement une population mondiale croissante dans un contexte de changement climatique, de raréfaction des ressources et d’instabilité géopolitique ?

Comment produire plus avec moins d’eau, moins d’énergie, moins d’intrants et moins d’impact environnemental ?

Comment préserver la biodiversité tout en garantissant la sécurité alimentaire ?

Ces questions marquent l’entrée dans une nouvelle étape de l’histoire agricole.

Après l’agriculture de la survie et de la productivité s’ouvre désormais l’agriculture de la résilience, qui prépare l’émergence d’une nouvelle étape fondée sur l’intelligence du vivant.

6. L’agriculture de l’intelligence: l’ère de l’anticipation et des systèmes complexes

Une agriculture capable d’anticiper plutôt que de subir.

Une agriculture fondée sur la génomique, le phénotypage, les sciences des données, l’intelligence artificielle, la biologie des systèmes, la télédétection et la modélisation prédictive, mobilisant des données issues des capteurs, du climat, des sols et des images satellites.

Une agriculture qui ne considère plus la nature comme un adversaire à vaincre mais comme un système complexe à comprendre.

Pour la première fois, les sociétés disposent d’outils leur permettant non seulement d’observer les systèmes biologiques, mais aussi d’en prévoir les trajectoires.

Après avoir cherché à maîtriser la nature, l’humanité apprend progressivement à dialoguer avec sa complexité.

7. L’agriculture du contrat intergénérationnel: produire, transmettre, préserver

Au fond, chaque génération reçoit une terre qu’elle n’a pas créée. Elle n’en est pas propriétaire.

Notre responsabilité n’est donc plus seulement de produire, mais de transmettre. Transmettre des sols vivants, des ressources préservées, des paysages fertiles, une biodiversité fonctionnelle, et surtout une culture scientifique capable d’éclairer les choix collectifs.

Nous ne sommes qu’un maillon dans une longue chaîne de femmes et d’hommes qui, depuis des siècles, tentent d’élargir le cercle de la connaissance et de réduire celui de l’ignorance.

C’est ainsi que progresse l’humanité. Chacun dépose sa petite pierre dans une construction qui le dépasse. Puis transmet le relais et s’efface. L’essentiel est que le mouvement continue.

8. La Tunisie face au rendez-vous du futur

Cette longue trajectoire de transformation du rapport au vivant ouvre aujourd’hui une nouvelle phase, dans laquelle les enjeux agricoles deviennent des enjeux de souveraineté, de stratégie nationale et de choix de société.

Pour des pays comme la Tunisie, cette mutation représente à la fois un défi profond et une opportunité historique.

Dans un contexte marqué par le stress hydrique, les dérèglements climatiques, la pression démographique et les contraintes économiques, la réponse ne peut être ni la nostalgie du passé ni l'imitation mécanique de modèles conçus ailleurs. Elle exige une vision stratégique nationale pour l’agriculture capable d'articuler recherche scientifique, éducation, gestion durable des ressources naturelles et planification de long terme.

C'est pourquoi le rôle des chercheurs, des enseignants, et des institutions scientifiques dépasse largement la production de publications ou de statistiques. Ils participent à une entreprise plus vaste : faire de la science une culture partagée. Ils contribuent à construire une société capable d'éclairer ses choix collectifs par la raison, l'observation et l'esprit critique plutôt que par l'improvisation ou les certitudes héritées.

La démocratie scientifique constitue désormais une condition de la souveraineté moderne. Il ne s'agit pas de transformer chaque citoyen en expert, mais de permettre à chacun de comprendre les grands enjeux qui façonnent l'avenir : l'eau, l'alimentation, l'énergie, le climat, la biodiversité ou les nouvelles technologies. Une société ne peut prendre des décisions éclairées lorsque les connaissances qui conditionnent son avenir lui demeurent étrangères.

La véritable richesse d'une nation ne réside pas uniquement dans ses infrastructures, ses ressources financières ou ses capacités industrielles. Elle réside également dans son capital biologique : ses sols, ses semences, ses ressources génétiques, ses écosystèmes, son eau et sa biodiversité. Le XXIe siècle sera aussi celui de la souveraineté biologique. Les pays capables de comprendre, protéger et améliorer leur patrimoine vivant disposeront d’un avantage stratégique comparable à celui que représentaient autrefois les ressources minières ou énergétiques.

Cette responsabilité appelle enfin une nouvelle gouvernance de l’agriculture. Une gouvernance capable de penser au-delà des échéances immédiates, de concilier les impératifs économiques avec les équilibres écologiques et de replacer le long terme au cœur de la décision publique.

Conclusion

Depuis les premières offrandes adressées aux dieux jusqu'aux algorithmes capables d'analyser des milliards de données biologiques, l'histoire de l'agriculture retrace la manière dont les sociétés ont cherché à rendre le monde vivant intelligible afin de construire leur avenir.

Chaque époque agricole a été, au fond, une manière différente de répondre à la même question: comment habiter durablement la Terre?

La réponse n'est probablement ni dans la domination de la nature ni dans la soumission à ses contraintes. Elle réside dans une compréhension toujours plus profonde de sa complexité et dans notre capacité collective à transformer la connaissance en responsabilité.

L’avenir de l’agriculture en Tunisie dépendra de la capacité du pays à faire de la connaissance, de l’innovation et de la responsabilité collective les fondements de ses choix stratégiques. Car, au terme de cette longue histoire, la richesse véritable d’une nation ne réside pas seulement dans ce qu’elle extrait de sa terre, mais dans sa capacité à convertir son intelligence en puissance de projection, de résilience et d’avenir.

Dhia Bouktila

Professeur à l’Université de Monastir

Chercheur en génomique des systèmes agricoles et environnementaux

Travaille sur les enjeux de souveraineté biologique et de gouvernance des savoirs scientifiques



