Les îles Kuriat : le sanctuaire des tortues marines et de la biodiversité méditerranéenne

Les îles Kuriat sont situées au nord-est du Cap de Monastir, à environ 20 km du continent. Ce sont deux petites îles couvrant 270 ha environ pour Qurya El Kbira, et 50 ha pour Qurya Sghira. Ces petites émergences de terre constituées par des grés appartiennent à des hauts fonds et occupent une position pseudo-anticlinale au milieu d’un fossé comblé par une formation sédimentaire très épaisse. Elles sont caractérisées par une morphologie plate et basse. Ces îles constituent une escale migratoire pour une avifaune d’importance internationale, comme le goéland railleur, classé comme espèce vulnérable. Elles sont l’un des principaux sites de nidification de la tortue Carettacaretta au sud de la Méditerranée, et de ce fait constituent un écosystème vulnérable.

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