INSAT : Cap pour une formation d’Ingénieurs d’excellence en microélectronique, en partenariat avec l’Université Grenoble-Alpes

Par Pr Adnane Abdelghani - Les d’étudiant(e)s de la 2éme promotion de l’option «Microélectronique» de l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT, Université de Carthage) ont bénéficié pour la 2éme fois constitutive d’un stage d’études à l’Université de Grenoble-Alpes du 19 Juin au 29 Juin 2026 à l’invitation de son président Pr. Lakhnech Yassine. Cette option qui a démarrée en janvier 2025 à l’INSAT est le fruit d’une convention signée entre l’INSAT (Université Carthage) et L’Université de Grenoble Alpes le16 Mai 2023 en Tunisie. Ce stage de formation été pour les quinze étudiant(e)s de la quatrième année «Instrumentation et Maintenance industrielle» (IMI4) de l’INSAT une opportunité de réaliser des travaux pratiques en salle blanche et sur les outils de conception d’électronique numérique.

Durant le séjour, les étudiant(e)s accompagné par leur enseignante Mme Hafaid Imen (Maitre de Conférences à l’INSAT) ont visité des plateformes technologiques, le Laboratoire des Technologies de la Microélectronique (LTM) et l’entreprise Thales-Trixell. Ce voyage été une opportunité pour les étudiants(e)s de découvrir l’écosystème entrepreneurial de Grenoble, considéré comme étant la «Silicon Valley» de l’Europe. Ce projet permettra de «booster» l’écosystème entrepreneurial en microélectronique en Tunisie par la formation des «futurs ingénieurs-concepteurs» dans un domaine de pointe.

Dans le cadre de la même convention, un congrès Euro-Méditerranéen se tiendra du 28 au 30 Octobre 2026 à l’Hôtel El Mouradi kantaoui (Sousse) avec la présence des chercheurs des pays du bassin méditerranéen. Cet événement co-organisé avec l’UGA-Grenoble traitera les innovations technologiques en “nanomatériaux, dispositifs semiconducteurs, nanocapteurs multiplexés, systèmes embarqués autonome, photonique, internet des objets, Edge I.A, électronique durable, transition énergétique, etc... Des entreprises, des start-ups et des accélérateurs de projet seront présents. Une visite sera organisée pour les participants au Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse (CRMN-Sousse).

Pr Adnane Abdelghani



