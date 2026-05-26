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News - 26.05.2026

Toute l’équipe de Leaders vous souhaite un merveilleux Aïd Adha

Toute l’équipe de Leaders vous souhaite un merveilleux Aïd Adha

À l’occasion de Aïd al-Adha, toute l’équipe de Leaders adresse ses vœux les plus chaleureux à ses lecteurs, partenaires et collaborateurs.

Que cette fête soit porteuse de paix, de santé, de prospérité et de moments précieux partagés en famille et entre proches.

Nous remercions sincèrement nos lecteurs pour leur confiance et leur fidélité, ainsi que nos partenaires pour leur soutien et leur engagement continus.

Aïd Moubarak à toutes et à tous.

 

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