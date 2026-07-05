Des journalistes tunisiens entre passion et profession : une cartographie de Mohamed Mamoun Abassi

Devient-on journaliste par vocation dès la prime jeunesse, où suite à une orientation universitaire vers l’Institut de Presse, puis une opportunité d’embauche? Cette question souvent partout posée trouve un début de réponse dans un livre intitulé « Talents tunisiens multiples dans l’univers de la presse, 1956 – 2026), publié par Mohamed Mamoun Abassi, aux éditions Sakli.

Ni annuaire, ni trombinoscope, mais un recueil de parcours, une restitution de carrière… Le journalisme mène à tout, a-t-on coutume de dire. Les biographies publiés nous en édifient. L’essentiel, c’est que le talent, nécessairement au cœur de la passion, s’affine par la formation spécialisée en journalisme et en sciences de l’information.

Journaliste professionnel (à l’Agence Tunis-Afrique Presse), conseiller en communication au cabinet du secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, l’auteur, est-lui-même issu de l’IPSI et de l’Institut français de presse. Au cours de sa longue carrière, il a côtoyé des générations de journalistes et tenté dans ce livre d’en établir une cartographie utile pour tous. Dans sa préface, Mehdi Jendoubi, qui a pratiqué le journalisme et l’enseignement universitaire, a porté son attention sur les livres publiés par des journalistes. Il a relevé quatre genres à savoir les œuvres littéraires, les recueils d’articles, les mémoires et les Newsbooks, sous forme de grandes enquêtes. « La question implicite que pose Mohamed Mamoun Abassi, est de savoir qui est le journaliste ? » La réponse est venue sous de multiples parcours, d’où vient le titre de l’ouvrage. Divers domaines, médias et hors médias, sont passés en revue, ayant permis à des talents journalistes de s’y épanouir. Au total, le nombre de journalistes titulaires de la carte professionnelle délivrée par les services de la présidence du gouvernement serait de 1861, en 2022.

A travers de courtes biographies, souvent accompagnées de photos, le lecteur y trouve une source documentaire utile. Le classement par ordre alphabétique (de Aboubaker Ayadi à Youssef Rezouga), et l’index des noms cités facilitent la consultation. Sans doute des compléments sont à prévoir, comme le mentionne l’auteur lui-même, en introduction, mais le corpus est d’une richesse appréciable. Mohamed Mamoun Abassi a le grand mérite d’avoir entrepris ce travail laborieux, de collecter lui-même la matière à bonne source, et d’élaborer ce livre qui servira de référence.

Talents tunisiens multiples dans l’univers de la presse, 1956 – 2026

De Mohamed Mamoun Abassi

Editions Sakli, 2026, 134 pages, 25 DT





