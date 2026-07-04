Il y a 100 ans naissait le Pr Hassouna Ben Ayed

Le 21 juillet 2026, le Pr Hassouna Ben Ayed aurait bouclé un siècle d’âge. Il est décédé le 22 février 2010, à l’âge de 84 ans. Le souvenir de cet enfant de Sedghiane à Djerba, devenu un éminent néphrologue et doyen de la faculté de Médecine de Tunis, reste vivace. «Externe des hôpitaux de Paris en 1952 puis interne en 1957, écrit son disciple le Dr Hédi Ben Maïz, il est formé dans les meilleurs services parisiens et a été notamment l’élève d’éminents Professeurs tels que Lenègre en cardiologie, Laporte en maladies infectieuses, Garcin en neurologie, Cattan en médecine interne, Caroli en gastroentérologie, de Gennes et Azerad en endocrinologie et Hamburger en néphrologie. C’est dans le service de ce dernier, à l’Hôpital Necker, qu’il a eu le privilège d’être un des acteurs de la naissance de la néphrologie, en faisant fonctionner le premier rein artificiel, qui va permettre à ceux dont les reins sont détruits de survivre. De retour à Tunis, il est nommé chef de service en 1962, médecin des hôpitaux en 1963, professeur agrégé des facultés françaises de Médecine en 1966, puis professeur titulaire à la faculté de Médecine de Tunis en 1970. Doyen de la faculté de Médecine de Tunis de 1976 à 1985, il a poursuivi le travail de ses prédécesseurs, feu les professeurs Amor Chedly, Mongi Ben Hamida et Zouhaïer Essafi, en organisant l’enseignement et en l’adaptant aux besoins de la Tunisie.»



«Évoquer le souvenir de Hassouna Ben Ayed, écrira le Pr Saadeddine Zmerli, c’est retracer l’histoire de la néphrologie tunisienne. En 1963, il réalise la première dialyse péritonéale. Très vite, son service devient l’un des plus prisés. Il nous a quittés en nous inspirant cette belle parole de Saint Augustin: «Ne pleurez pas si vous m’aimez. Ma tâche est accomplie».

Ce qui est à recommander, c’est de donner le nom du Pr Hassouna Ben Ayed au lycée de Houmet Souk, mais aussi à d’autres établissements scolaires et hôpitaux. Son parcours et son œuvre seront inspirants pour les nouvelles générations.

