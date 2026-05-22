Attijari Assurance étrenne son nouveau siège à Tunis

« C’est plus que l’inauguration d’un nouveau siège, c’est la concrétisation d’une vision ». Boubaker Jaï, PDG du groupe Wafa Assurance qui a fait spécialement le déplacement de Casablanca ne pouvait mieux exprimer la fierté de tous. Coupant le ruban symbolique à l’entrée de cette grande bâtisse au rond-point du Centre urbain nord, siège du nouveau siège social d’Attijari Assurance à Tunis, il a voulu livrer un message fort. « Créée en 2012, c’est la première implantation de notre filiale assurance à l’étranger, a-t-il indiqué, et c’est aussi le premier siège construit en dehors du Maroc. C’est vous dire toute la marque de confiance que nous portons et toute notre détermination à offrir à nos équipes des locaux fonctionnels et conviviaux, afin de mieux servir nos clients et partenaires. « Attijari Assurance, a-t-il ajouté, est devenue un acteur clef du marché en Tunisie, totalisant un chiffre d’affaires de 160 millions de dinars en 2025, gérant plus de 1 milliard de dinars et comptant plus de 500.000 bénéficiaires de nos produits pour protéger leurs familles et préparer leur avenir. Notre part de marché sur le segment assurance-vie est de 13.5%. » Et de conclure : « C’est une nouvelle étape structurante dans le développement de la filiale, qui illustre une ambition collective résolument tournée vers l’innovation et l’assurance de demain. Nous l’abordons avec humilité et responsabilité. » Il souhaitera plein succès aux équipes ainsi qu’au nouveau directeur général Adil Chbani. L’inauguration du nouveau siège s’est déroulée en présence du directeur exécutif de Wafa Assurance à l’International, M. Adil Bouifrouri, accompagné des équipes de Casablanca et de Tunis, réunies pour célébrer ce moment clé. À cette occasion, le Conseil d’Administration d’Attijari Assurance s’est tenu dans les nouveaux locaux, sous la présidence du PCA d'Attijari Assurance M. Moncef Chaffar et en présence de l’ensemble des membres du Conseil d’administration.

