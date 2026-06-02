Moncef Abdelmoula: Un capitaine d’industrie, visionnaire et innovateur

Il aura largement contribué au développement du raffinage des huiles végétales et du textile, en s’appuyant sur l’innovation continue. Moncef Abdelmoula, qui vient de décéder à l’âge de 90 ans (né à Sfax, le 17 janvier 1936), était un véritable capitaine d’industrie, doté d’une vision perspicace et intégrant des méthodes modernes.

Au commencement, une famille sfaxienne moulée dans le patriotisme, très active dans l’agriculture, l’industrie et le commerce. Son père, Sadok Abdelmoula, était considéré comme l’un des pionniers du monde des affaires avant l’indépendance. Il redoublera d’initiatives et d’investissement après. Agriculteur de renom, il avait une passion particulière pour l’huile d’olive, n’hésitant pas à se doter, le premier dans la région, d’une chaîne continue de trituration. Cette passion pour l’huile d’olive se poursuivra pour les huiles végétales et les corps gras. Il lancera plusieurs unités industrielles, notamment une savonnerie, une unité de Chamiya, Le Moulin, qui connaîtra un grand succès, les Etablissements Abdelmoula, établis à Denden, qui développeront le raffinage des huiles végétales, et s’investira dans l’aviculture et le textile. Au fil des ans, le groupe gagnera en taille et en diversification. Les Etablissements Abdelmoula en seront le vaisseau d’amirauté et deviendront une véritable référence. Assurer la relève

Dès le départ, le père, Sadok Abdelmoula, voulait que son fils Moncef étudie la chimie. Après des études au lycée de garçons et bac en poche, Moncef sera admis au lycée Henri IV à Paris, pour les classes de prépa aux concours des grandes écoles. Studieux, il sera reçu à l’Ecole de chimie de Strasbourg. Puis, il reviendra dans la capitale française pour intégrer l’Ecole de corps gras de Paris. Ses études poussées en feront, à son retour à Tunis, l’un des meilleurs spécialistes dans le secteur des huiles et des corps gras. D’ailleurs, il sera nommé administrateur à l’Office national des huiles et chargé de cours de chimie à la faculté des Sciences de Tunis. Développer

Mettant le pied à l’étrier dans l’univers professionnel, Moncef Abdelmoula intègrera le groupe familial créé par son père. Il se mettra activement au travail à ses côtés, avant d’assurer la relève après son décès. Il se concentrera alors sur deux secteurs:

• le raffinage des huiles végétales qu’il développera avec une intégration verticale à travers une unité de production de graisses végétales,

• et le textile en créant en 1976 avec sa sœur, la défunte Bechira Abdelmoula, la société Maille Club puis la marque Mabrouk pour en faire une référence du prêt-à-porter en Tunisie. Mabrouk connaîtra un tel succès qu’elle s’intègrera dans le patrimoine national de l’habillement. Dans le développement de ses activités, Moncef Abdelmoula bénéficiera d’un appui substantiel. D’abord, celui de son épouse Radhia Ben Ayed, juriste de formation, initiée au monde des affaires par son père Mohamed Ben Ayed, agriculteur, entrepreneur et versé dans le commerce, jouissant d’une grande réputation. Alliant humilité, discrétion et humanisme, elle intègre le groupe Maille Club et y joue un rôle essentiel dans son expansion et sa pérennité. Le second appui est celui qu’apporteront leurs trois enfants, Mehdi, Olfa et Lassaad. Dès leurs années d’études, ils seront impliqués dans les activités du groupe, puis hissés progressivement à des postes de responsabilité. Après un passage dans le pôle de l’industrie textile de Maille Club Group, Lassaad s’est consacré à la gestion du pôle industrie agroalimentaire soit la maison mère du groupe: la société Établissements Abdelmoula, spécialisée dans le raffinage des huiles et la production de graisses végétales. Il l'a développée en en a fait un acteur de choix dans son secteur.



De grandes marques de luxe

Un contexte favorable viendra ouvrir de nouvelles perspectives, avec la signature de l’accord de libre-échange conclu entre la Tunisie et l’Union européenne. Maille Club y trouvera une bonne opportunité pour s’engager dans la distribution de grandes marques de textile, chaussures et accessoires. Des boutiques de luxe, soigneusement aménagées, seront alors ouvertes et approvisionnées d’articles à la mode, très prisés. Ces boutiques constitueront de véritables références.

Charismatique et affectueux

Drapé dans sa discrétion, Moncef Abdelmoula garde un regard attentif sur les activités des différentes filiales du groupe, cultivant de nobles valeurs. Très proche de ses collaborateurs, attentionné, toujours à leur écoute et leur prêtant main-forte dans les moments significatifs, il a perpétué et enrichi une tradition familiale transmise de génération en génération. Il a toujours gardé une longueur d’avance sur sa génération, ouvert aux nouvelles tendances. Le capitaine d’industrie charismatique et bâtisseur, honnête et intransigeant, était aussi un père affectueux, doté d’un humour raffiné, et fidèle en amitié.

Allah Yerhamou.