50ème anniversaire de CARTE Assurances: excellence, innovation et relation - client

Que de chemin parcouru depuis 1976, lorsque la société CARTE Assurances a été fondée par le Groupe BNP et le Groupe DOGHRI par le rachat des portefeuilles d’assurances des assurances français MGF et la Préservatrice. Des bureaux historiques de l’avenue Habib Thameur au cœur de Tunis, à cette prestigieuse bâtisse au Centre urbain nord, c’est aujourd’hui un leader incontesté du secteur, affichant de belles performances, offrant une proximité client, déployant une digitalisation innovante et jouant pleinement sa responsabilité sociétale.

Forte de son expertise et de sa capacité d’adaptation, CARTE Assurances a consolidé sa présence et son rayonnement, s’inscrivant dans une dynamique d’ouverture vers les marchés régionaux et internationaux, tout en restant fidèle à sa mission première: offrir une protection fiable et adaptée à tous les besoins.

En célébrant son cinquantième anniversaire, CARTE Assurances réaffirme son engagement pour l’avenir: continuer à innover, accompagner la transition digitale du secteur, renforcer sa proximité avec les assurés et contribuer activement au développement économique et social.

Rien n’a été facile. En novembre 1986, et sous l’impulsion de Hassine Doghri, la compagnie CARTE Assurances a entrepris une phase de restructuration et de réorganisation qui lui ont permis d’entamer une croissance soutenue tout en consolidant sa position pour devenir au fil des années un acteur incontournable du secteur des assurances de biens, de personnes et de responsabilité, tant pour les particuliers que pour les entreprises.

Au cours de ces cinquante années, le Groupe a accompagné de nombreuses transformations du marché, développant une offre complète et innovante tout en plaçant la satisfaction client et la gestion prudente de ses activités au cœur de sa stratégie.

Parmi les étapes phares de son développement:

• La création de CARTE VIE en 2010, dédiée aux assurances prévoyances et aux produits d’épargne...

• L’augmentation progressive de ses fonds propres et la maitrise de ses performances financières...

• L’initiation d’investissement en Afrique par la concrétisation d’un partenariat réussi en Assurances au Sénégal .

• Le renforcement de sa stratégie de développement en bancassurances par l’acquisition de parts détenues par le groupe Bnpparibas au sein de la banque UBCI , faisant du Groupe CARTE un actionnaire de référence et renforçant son ancrage dans le secteur financier tunisien.

Vision stratégique et innovation

La digitalisation a constitué un axe prioritaire de la transformation du Groupe. CARTE Assurances a été pionnière sur le marché tunisien en développant très tôt une plateforme digitale complète pour ses assurés, facilitant la gestion des contrats, les paiements en ligne, le suivi des sinistres et l’accès à l’information à distance. Ces outils technologiques ont permis notamment au Groupe CARTE d’offrir des couvertures santé mieux adaptées et répondant aux besoins de ses clients particuliers et entreprises.

Dans cette même dynamique, la Compagnie a intégré des solutions technologiques avancées, notamment:

• L’intégration de l’intelligence artificielle dans la gestion des dossiers de sinistres automobile pour optimiser les délais et la qualité des services.

• L’adoption précoce d’une solution de signature électronique, faisant de CARTE la première compagnie tunisienne à accélérer la digitalisation de l’expérience client.

Un engagement fort envers les assurés et les partenaires

CARTE Assurances repose sur des valeurs d’engagement, de transparence et de proximité. Le Groupe a constamment développé des solutions adaptées aux besoins de ses clients, renforçant son rôle de protecteur et de partenaire de confiance.

Au-delà de l’assurance, CARTE s’est impliquée activement dans la vie économique et sociale du pays, notamment par:

• Des initiatives en faveur de l’écosystème des start-ups, encourageant l’innovation locale.

• Des actions de responsabilité sociétale telles que le sponsoring sportif et la participation à la réhabilitation d’établissements scolaires.

• Une politique de partenariats solides avec les acteurs publics et privés, renforçant la résilience et l’innovation du secteur.





