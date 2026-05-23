La SFBT confirme sa solidité financière, accélère sa transformation ESG et ouvre un nouveau cycle de croissance durable

La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT) a tenu, ce mardi 19 mai 2026, son Assemblée Générale Ordinaire consacrée à l’examen des résultats de l’exercice 2025. Dans un environnement économique et international marqué par de fortes tensions, le Groupe confirme la robustesse de son modèle économique, la résilience de sa gouvernance et l’accélération de sa stratégie de développement durable.

La SFBT réaffirme ainsi son rôle de pilier structurant de l’économie tunisienne, conciliant performance financière, impact territorial et responsabilité sociétale.

Exercice 2025: une performance financière solide portée par une discipline de gestion rigoureuse

En 2025, la SFBT a enregistré un chiffre d’affaires de 843,4 millions de dinars, en progression de 0,8 % malgré un contexte de consommation contraint. Cette évolution s’est accompagnée d’une amélioration significative de la rentabilité grâce à une gestion optimisée des coûts et à une efficacité opérationnelle renforcée.

Le résultat net progresse de 5,97 % pour atteindre 267,2 millions de dinars, tandis que le résultat d’exploitation s’établit à 214,9 millions de dinars, représentant 31,1 % du chiffre d’affaires. Le retour sur fonds propres (ROE) atteint un niveau exceptionnel de 36,14 %, confirmant la qualité structurelle du modèle économique de la société.

Au-delà de ses performances financières, la SFBT continue de se distinguer par la solidité remarquable de ses équilibres financiers:

• Une indépendance bancaire quasi totale: avec un total bilan de 1,33 milliard de dinars, les capitaux propres représentent 75,7 % de la structure financière de la société, soit plus d’un milliard de dinars. Les concours bancaires demeurent symboliques, limités à 2 433 dinars.

• Un forte capacité d’autofinancement: la trésorerie nette disponible atteint 438,6 millions de dinars, permettant à la société de financer intégralement ses investissements, qui se sont élevés à 40 millions de dinars en 2025.

• Des ratios financiers parmi les plus solides du marché: avec un ratio courant de 4,0 et l’ensemble des indicateurs réglementaires au vert, la SFBT continue de renforcer la confiance des investisseurs, des partenaires financiers et des épargnants tunisiens.

ESG et responsabilité sociétale : une ambition structurante au service des territoires

La SFBT poursuit l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au cœur de sa stratégie de développement.

Le Groupe consolide son alignement sur les meilleurs standards internationaux à travers ses certifications ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001 et ISO 50001, ainsi que sa certification financière MSI 20000, détenue depuis 2008.

Transition environnementale et efficacité énergétique

Le Groupe SFBT renforce ses actions en faveur de la préservation des ressources naturelles et de la transition énergétique:

• Les économies d’eau réalisées ont atteint 63 181 m³ en 2025, soit un niveau deux fois supérieur à celui enregistré précédemment.

• Les centrales solaires implantées à Médenine ont produit 1 380 706 kWh d’énergie verte en seulement six mois, confirmant la trajectoire de décarbonation engagée par le Groupe.

Impact territorial et engagement citoyen

Avec un réseau industriel composé de 23 sites répartis dans 15 gouvernorats, le Groupe SFBT contribue activement au dynamisme économique régional et au développement des territoires.

En 2025, cet engagement s’est notamment traduit par:

• La rénovation complète de deux établissements scolaires à Kasserine;

• Le soutien à la vie culturelle locale à travers la relance du Festival des Ksour après cinq années d’interruption.

Capital humain et stabilité sociale

Employeur majeur en Tunisie avec près de 6 000 collaborateurs, le Groupe SFBT poursuit sa politique de valorisation des compétences et de formation continue. En 2025, 4 260 participations ont été enregistrées aux programmes de formation interne, représentant une moyenne de 10,16 heures de formation par collaborateur.

Le Groupe a également maintenu sa politique de stabilité des prix de vente engagée depuis février 2024, contribuant ainsi à préserver le pouvoir d’achat des consommateurs tunisiens dans un contexte inflationniste.

Perspectives 2026: renforcer la résilience et accélérer la diversification

Dans un environnement international marqué par des incertitudes géopolitiques et des tensions commerciales persistantes, la SFBT entend poursuivre en 2026 le renforcement de sa compétitivité et de sa résilience opérationnelle.

Le Groupe continuera à concentrer son effort sur:

• L’optimisation de ses coûts;

• L’amélioration continue de sa productivité;

• La consolidation de son réseau de distribution national;

• L’accélération de ses investissements stratégiques.

La SFBT franchira également une nouvelle étape de son développement avec le lancement du projet «Carthage Grains», destiné à constituer un quatrième pilier stratégique pour le Groupe. Ce projet ouvre des perspectives importantes de diversification et de création de valeur, en cohérence avec les métiers historiques de la SFBT et ses ambitions de croissance durable.

À propos du Groupe SFBT

Acteur industriel majeur et pilier structurant de l’économie tunisienne, le Groupe SFBT conjugue performance économique, excellence opérationnelle et responsabilité sociétale.

Fort d’un réseau de 23 sites industriels implantés dans 15 gouvernorats et portée par près de 6 000 collaborateurs, Le Groupe SFBT se distingue par la solidité exceptionnelle de sa structure financière, son ancrage territorial et son engagement durable au service du développement économique et social de la Tunisie.

