Tout sur le Tunisia Investment Forum, les 25 et 26 juin 2026

Le programme est publié et les inscriptions, ouvertes. La 22ème édition du Tunisia Investment Forum se tiendra à Gammarth les 25 et 26 juin 2026. Près d’un millier de participants, tunisiens et étrangers sont attendus pour prendre connaissance des mesures incitatives prises par la Tunisie en faveur des investissements et débattre des opportunités qui s’offrent.

Organisé par la FIPA, relevant du ministère de l'Economie et de la Planification, le Forum bénéficie du concours de la BAD et du soutien de l'UBNCI.

La cérémonie d’ouverture sera suivie de la remise des prix TIF 2026 qui récompensent les contributions exceptionnelles des investisseurs étrangers au développement et à la croissance économiques de la Tunisie. L’après-midi sera consacrée en panel de discussion au renforcement de la compétitivité de la Tunisie, aux réformes et projets. La deuxième journée, sera marquée par trois balises : la Tunisie porte d’accès à l’Afrique, le lancement d’une plateforme électronique accessible aux investisseurs pour la consultation des projets, et des ateliers sectoriels sur la valeur ajoutée entrepreneuriale.

Tout au long des deux journées, une série de rencontres et d’activités parallèles sont inscrites au programme.

Programme

Inscriptions





