Taoufik Cheikhrouhou, ancien ministre des Affaires sociales, est décédé

Juriste, planificateur et spécialiste des ressources humaines, Taoufik Cheikhrouhou, ancien ministre, est décédé à l’âge de 81 ans. Longtemps haut fonctionnaire au ministère du Plan, il sera ensuite chef de cabinet de la ministre de la Femme et de la Famille, puis secrétaire général du ministère des Affaires sociales. Au lendemain du 7 novembre 1987, Taoufik Cheikhrouhou sera nommé ministre des Affaires sociales, poste qu’il occupera pendant deux ans. En 1989, il sera désigné secrétaire général du gouvernement et, en 1991, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi. Dès 1992, il sera nommé conseiller à la présidence de la République, chargé du secteur social.

Studieux, compétent, et resté toujours modeste, Taoufik Cheikhrouhou a fait preuve de perspicacité dans la planification des stratégies des ressources humaines et leur mise en œuvre. L’expert qu’il a été n’a pas manqué d’écoute des populations défavorisées et de proposition de mesures efficaces en leur faveur.

Allah Yerhamou!

