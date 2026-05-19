Mohamed Chtourou : Parcours d’exception d’un grand bâtisseur

Pas un seul grand projet immobilier, commercial ou touristique, où il n’avait pas apporté son génie, son savoir-faire et sa rigueur. Mohamed Chtourou, ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale Paris, est décédé à l’âge de 80 ans. Du Port El Kantaoui, à divers centres commerciaux et complexes immobiliers de renom, centres de loisirs, hôtels prestigieux, sièges de banques, il était en charge des études, de l’évaluation, de la coordination et du pilotage. La signature de Mohamed Chtourou vaut certification.

De retour à Tunis, après Centrale Paris, en 1971, il rejoint la Somatra-Get, qui était alors l’une des plus grandes entreprises de bâtiment et de travaux publics, où il fera ses premières armes pendant cinq ans : de chef de service matériel, puis service opérationnel, il prendra en charge les études et méthodes : préparation des soumissions, études de prix, planification des chantiers, études et programmes de développement … La main est prise.

Un enchainement de grands projets.

Le premier grand tournant de la carrière de Mohamed Chtourou interviendra en 1976, lorsqu’il rejoindra à la Société d’Etudes et de Développement de Sousse Nord (El Kantaoui), en qualité de directeur des études et des travaux. Un projet immense, avec un port de plaisance, une marina, des hôtels, des projets immobiliers, parcours de golf, des espaces sportifs, très exigeant, et nécessitant une grande capacité d’études et de pilotage. Il s’y investira de toutes ses énergies, apportant une contribution précieuse à la naissance de ce méga projet pionnier, innovant et resté très attractif.

Après cinq années intensives à El Kantaoui, Mohamed Chtourou est appelé en 1981, en qualité de conseiller auprès du président-directeur général de la BIAT, pour superviser une série de projets financés par la banque. Juste le temps de reprendre son souffle, et le voilà sollicité par la Société Tuniso-Séoudienne d’Investissement et de Développement (STUSID) en tant que directeur du département des projets immobiliers et touristiques : Etudes d’identification et de faisabilité de Sfax El jadida, des Nabeul Center, Monastir Center, les Galeries à Sfax, et autres, participation à l’étude d’identification et de faisabilité du projet Montazah Tabarka, de création d’une chaîne de centres commerciaux, etc.

Mohamed Chtourou sera nommé membre des plusieurs comités de la banque, notamment ceux de crédit et d’évaluation et de suivi de l’ensemble des projets de la STUSID, et administrateur de nombre de sociétés.

Une saga qui marquera son parcours

En avril 1989, il décidera de créer son propre bureau d’études le BEPC. Les missions de pilotage, d’assistance, de maîtrise d’ouvrage déléguée et de supervision afflueront : Centre de loisir El Kanta, Espace Makni, extension de l’hôtel El Manar, hôtels Aziza, Meriem, Méditerranée, El Mouradi Palace Sousse, Océana, Athénée Palace, Aïda Mahdia, Les Oliviers Palace (rénovation), la chaine Caravanérail, Club House du Golfe Cytrus, mais aussi le nouveau siège de la BIAT, d’ATTIJARI BANK, de la BTL, des cliniques Ennasr et les Jasmins et autres édifices.

Jusqu’à ces toutes dernières années, Mohamed Chtourou sera à la tête de ses équipes, tôt le matin sur les chantiers, tard le soir au bureau. D’une rectitude légendaire, et toujours affable, il savait échapper de la rigueur du travail pour se réfugier dans la musique, en vrai mélomane. L’hommage que lui rend à ce double titre, Malek Ellouze est poignant.

Si Mohamed

"J’ai connu Si Mohamed Chtourou, lorsque j’ai intégré le Club Farabi en 1986. Il assistait régulièrement aux répétitions, accompagnant son épouse Dalel.

Passionné de musique savante et d’art sous toutes ses formes, c’était un homme cultivé, discret et profondément chaleureux.

Je me souviens encore de l’intérêt bienveillant qu’il m’avait témoigné lorsqu’il avait appris que je poursuivais des études d’ingénieur, comme lui. Il partageait toujours avec enthousiasme son expérience et sa passion du métier. Ses conseils et nos échanges ont beaucoup compté dans mon parcours et dans ma manière de concevoir la profession.

Le destin a ensuite voulu que nos chemins se croisent également dans le cadre professionnel. J’ai eu le privilège de travailler à ses côtés sur plusieurs projets entre 1994 et 2015.

Au fil des années, j’ai découvert un professionnel rigoureux et passionné, mais surtout un homme profondément humain, généreux et inspirant.

Au-delà de ses qualités professionnelles, Si Mohamed a été pour moi un véritable mentor. Je garderai toujours le souvenir de nos discussions enrichissantes, de sa sagesse, de son écoute attentive et de la finesse de ses réflexions. Sa présence a profondément marqué mon parcours personnel et professionnel, et son souvenir restera à jamais gravé dans ma mémoire.

Que Dieu lui accorde Son infinie miséricorde et l’accueille dans Son vaste paradis."

Malek Ellouze





