Ridha Bergaoui: La nèfle, un fruit peu connu, qui cache de nombreux atouts

En Tunisie, l’hiver est la saison des agrumes. Oranges, mandarines et citrons dominent largement les étals. Avec l’arrivée du printemps, une nouvelle palette de fruits commence à apparaître sur les marchés. Parmi eux, les nèfles sont souvent les premières à faire leur apparition, avant les pêches, les abricots, les prunes ou les poires.

Elles assurent ainsi la transition entre les agrumes d’hiver et les fruits de printemps, à une période où l’offre en fruits frais reste encore limitée. Croquer une belle nèfle bien mûre est un véritable plaisir: sa chair juteuse, sucrée et légèrement acidulée en fait un fruit rafraîchissant et très bon. Pourtant, malgré ses qualités gustatives et nutritionnelles, la nèfle reste encore peu connue du grand public et le néflier demeure un arbre fruitier peu cultivé.

Il existe deux espèces d’arbres appelés néflier: le néflier commun (Mespilus germanica) et le néflier du Japon (Eriobotrya japonica). Bien qu’ils portent le même nom, ces deux arbres sont très différents. Le néflier commun, ancien fruitier européen dont les fruits doivent être consommés après complète maturation et ramollissement, a progressivement disparu des vergers et est aujourd’hui devenu rare. Dans la plupart des régions du monde, on ne cultive plus que le néflier du Japon, dont les fruits sont beaucoup plus attrayants et se consomment frais.

Origine et histoire du néflier du Japon

Appelé également bibacier ou bibassier, le néflier du Japon (boussaa en arabe البوصاع), contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire est originaire du sud de la Chine. Sa culture y est mentionnée depuis plus de deux milles ans, tant pour la consommation de ses fruits que pour ses propriétés médicinales.

Dans la tradition chinoise, les fruits étaient consommés frais ou transformés, tandis que les feuilles et les graines (qui contiennent de l’acide cyanhydrique, toxique) entraient dans certaines préparations de la pharmacopée traditionnelle destinées notamment à soulager la toux et les affections respiratoires.

À partir de la Chine, le néflier s’est progressivement diffusé vers d’autres régions d’Asie orientale. Il a été introduit au Japon il y a environ mille ans, où il a fait l’objet de nombreuses sélections variétales. Les fruits y sont particulièrement appréciés et certains cultivars de grande qualité sont vendus à des prix élevés.

Le néflier du Japon a été introduit en Europe au XVIIIᵉ siècle par des botanistes et des voyageurs. Les premiers arbres furent plantés dans des jardins botaniques et des collections d’arbres fruitiers. Il s’est rapidement bien adapté aux régions méditerranéennes, notamment en Espagne, en Italie et dans le sud de la France, où les hivers doux conviennent parfaitement à sa floraison automnale. Au XIXᵉ siècle, l’arbre s’est ensuite diffusé dans de nombreuses régions subtropicales du monde.

Aujourd’hui, le néflier du Japon est cultivé dans plusieurs pays, mais la production mondiale reste modeste, estimée entre 600 000 et 700 000 tonnes par an, comparée à celle de la banane (140 millions de tonnes/an) ou celle de la pomme (95 millions de tonnes/an). La Chine domine largement cette production avec près des trois quarts du total mondial. L’Espagne est le principal producteur européen avec environ 40 000 à 50 000 tonnes par an, suivie notamment par le Pakistan et la Turquie. Dans les pays méditerranéens comme le Maroc, l’Algérie ou la Tunisie, la culture reste marginale, souvent dispersée dans de petits vergers familiaux, et les productions très limitées.

Le néflier, un arbre rustique et décoratif

Le néflier du Japon est un petit arbre de 3 à 5 mètres de hauteur appartenant à la famille des Rosacées (comme le pommier, le poirier ou l’abricotier). Son feuillage persistant, composé de grandes feuilles vert foncé, lui confère un aspect décoratif et exotique qui explique sa présence fréquente dans les jardins.

C’est un arbre relativement rustique, facile à cultiver et qui nécessite peu de soins. Il apprécie les climats doux et les sols bien drainés. La multiplication se fait souvent par greffage sur cognassier, ce qui permet d’obtenir des arbres bien productifs. Bien que résistant à la sécheresse, le néflier a besoin d’eau régulièrement. Son système racinaire étant superficiel et peu ramifié, il est conseillé de lui apporter des petites quantités d’eau d’une façon régulière.

Il existerait dans le monde plusieurs centaines de variétés de nèfles, que l’on regroupe généralement en deux grands types: les variétés d’origine chinoise, souvent piriformes et très juteuses, et les variétés japonaises, plutôt rondes et à chair plus ferme. La floraison du néflier est assez originale. Contrairement à la plupart des arbres fruitiers, qui fleurissent au printemps, les fleurs du néflier apparaissent entre la fin de l’automne et le début de l’hiver. Elles sont regroupées en grappes aux extrémités des rameaux et dégagent un parfum agréable. Très mellifères, elles attirent de nombreux insectes pollinisateurs, notamment les abeilles, qui y trouvent une source de nectar à une période de l’année où les ressources florales sont rares. Cette floraison tardive constitue un atout important pour la biodiversité.

Caractéristiques et consommation des nèfles

Le néflier commence généralement à produire entre la troisième et la cinquième année après la plantation. Le néflier est un arbre généreux et la production est souvent élevée. Les fruits arrivent à maturité au printemps. Sur un même arbre, la maturité est échelonnée et la récolte se fait en plusieurs passages.

Les fruits sont très fragiles et doivent être récoltés avec précaution en les saisissant par leur pédoncule. Ils se conservent seulement quelques jours après la récolte, ce qui limite fortement leur transport et leur commercialisation sur de longues distances. Pour cette raison, la majorité de la production est consommée localement. Il est nécessaire de protéger les fruits contre les dommages, moisissures et oxydations qui affectent les fruits sensibles. Un fruit abîmé est vulnérable aux infections et pourritures et sera rejeté par les consommateurs.

Les nèfles sont des fruits charnus de couleur jaune orangé, de forme ronde ou légèrement allongée, dont la taille rappelle celle d’un petit abricot. Elles renferment généralement deux à quatre gros noyaux brillants non comestibles. La peau fine s’enlève facilement et la chair juteuse est sucrée avec une légère pointe d’acidité. Les nèfles se consomment principalement fraîches, en salades de fruits, et jus. Elles peuvent aussi être utilisées pour préparer des confitures, des gelées, des compotes ou des desserts. La nèfle est un fruit nutritif, peu calorique et riche en vitamines A et C, en fibres et en minéraux tels que le potassium, le calcium ou le manganèse. Elle contient également des antioxydants qui contribuent à la protection de l’organisme.

La consommation de la nèfle favorise la digestion, renforce le système immunitaire et contribue à la régulation de la tension artérielle et du cholestérol. Dans la médecine traditionnelle chinoise, les feuilles du néflier sont utilisées en infusion pour soulager la toux et certaines affections respiratoires. Toutefois, les graines et les feuilles, consommées à forte dose, peuvent être toxiques.

Perspectives et place de la nèfle en Tunisie

Malgré ses qualités gustatives et nutritionnelles, la nèfle reste, en général, un fruit relativement marginal. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Le néflier exige des hivers doux, ce qui limite les zones de culture. Les fruits sont très fragiles, se conservent mal et supportent difficilement le transport. Leur consommation est également considérée peu pratique en raison de la nécessité d’éplucher le fruit et de la présence de gros noyaux. De plus, la saison de récolte est relativement courte et la nèfle doit faire face à la concurrence d’autres fruits de printemps comme la fraise, la pêche ou l’abricot, souvent plus attrayants pour les consommateurs. Les superficies sont très limitées et la production annuelle est estimée entre 2 500 et 3 000 tonnes. Sur la base d’un rendement moyen d’environ 10 tonnes par hectare, la superficie totale serait de l’ordre de 250 à 300 hectares, répartis principalement dans des exploitations familiales du Cap Bon, de Bizerte ou encore des régions de Sousse et Monastir.

La production reste confrontée à plusieurs contraintes, notamment les conditions climatiques, la rareté de l’eau et le manque de variétés améliorées. Dans de nombreux cas, les arbres proviennent de semis, ce qui entraîne une grande variabilité de la production, du calibre et de la qualité des fruits. La création d’un label peut être un signe distinctif de qualité qui pourra promouvoir la culture et la production. Des centres de conditionnement, avec des équipements frigorifiques de stockage, permettront d’allonger la saisonnalité de la nèfle et aux agriculteurs de récolter et vendre leurs fruits dans de meilleures conditions.

Conclusion

Malgré ses qualités gustatives et nutritionnelles intéressantes, la nèfle reste un fruit discret, souvent éclipsé par d’autres fruits plus faciles à transporter et à commercialiser. Pourtant, ce petit fruit doré possède de nombreux atouts. Précoce et savoureuse, la nèfle mérite une place plus importante dans nos vergers et notre alimentation.

Bien adapté aux conditions méditerranéennes, le néflier possède de nombreux avantages insuffisamment valorisés. Avec une sélection variétale (en termes de calibre du fruit et de qualité gustative pour un fruit juteux, délicieux et sucré), un accompagnement et un encadrement technique adapté, l’organisation des circuits de commercialisation, et une promotion de ses qualités nutritionnelles, la nèfle pourrait trouver une place plus importante dans nos vergers et sur nos marchés.

Redonner de l’intérêt à ce fruit ancien serait une manière de diversifier notre arboriculture et de valoriser des productions locales de qualité.

Ridha Bergaoui

