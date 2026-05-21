Chaker Ouahada - Au-delà de la carrière diplomatique: Vers un nouveau regard

Par Chaker Ouahada, ancien diplomate, ayant servi aux ambassades de Tunisie à Bonn, Bruxelles et Madrid. En guise de contribution à la célébration du 70e anniversaire de notre ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, je souhaiterais m'adresser notamment aux jeunes diplomates de l’Académie diplomatique internationale de Tunis qui porteront demain l’étendard de notre Tunisie dans le monde.

1- La boussole d’une diplomatie nouvelle

Pour bâtir une véritable diplomatie d’influence, un sursaut de conscience est aujourd'hui indispensable. L’histoire nous enseigne que le statut international d'une nation dépend moins de sa taille géographique que de l’audace et du leadership de ses représentants. Il est temps de redéfinir, chaque fois que le contexte l'exige, le rôle de chaque diplomate en poste, à commencer par l’Ambassadeur. Nos chancelleries ne peuvent plus se contenter d'une gestion ordinaire et administrative.

Face aux bouleversements mondiaux, nos diplomates doivent s’ériger en véritables militants, formant la première ligne de défense et de rayonnement de notre patrie. Ce souffle engagé n'est pas une utopie, il est notre héritage. Au temps du président Habib Bourguiba, la Tunisie se hissait fièrement à la proue du monde arabe, de l'Afrique et de l'espace sud-méditerranéen. Bourguiba et ses disciples ont su forger une image de marque exceptionnelle pour le jeune État tunisien. C’était grâce à une vision géopolitique clairvoyante, que notre diplomatie a su naviguer avec brio dans les eaux tumultueuses de la guerre froide, gagnant le respect et l’estime de l’Occident comme des pays du bloc de l’Est. Cette époque charnière a prouvé qu’une nation sans grandes ressources matérielles pouvait briller par la seule force de son intelligence stratégique et de sa posture pragmatique.

Aujourd'hui, le monde bascule à nouveau vers de nouveaux équilibres et des incertitudes majeures. Nous ne pouvons rester de simples gestionnaires du quotidien. C’est en renouant avec l’excellence de notre passé et en réinventant nos méthodes que nous redonnerons à la Tunisie le rang exemplaire qui lui revient.

Renouvelons notre diplomatie pour émerger dans ce siècle nouveau !

2- L’embryon d’une approche stratégique à long terme

À l’ère des interconnexions globales, la puissance d’une nation se mesure à sa capacité à mobiliser sa diaspora. Avec une communauté de l’ordre de 2 millions de personnes, la Tunisie dispose d’un levier stratégique majeur pour son développement. Pour notre pays, l'enjeu primordial des décennies à venir réside dans la formulation d’une Approche stratégique globale: transformer notre communauté résidente à l'étranger en une force homogène, un réseau d'influence réel et structuré capable de mener un véritable lobbying au service des intérêts supérieurs de la patrie. Pour passer des campagnes consulaires de circonstance à une politique de soutien permanent, l'embryon de cette stratégie devrait s'articuler autour de quatre piliers fondamentaux:

• L'ancrage et l'intégration politique locale: Il est impératif d'encourager notre diaspora, et particulièrement la jeunesse étudiante au sein des universités internationales, à s’insérer activement dans le tissu démocratique de leurs pays d’accueil. À l'instar des modèles d'influence libanais en Amérique du Nord et du Sud, depuis le début du XXème siècle, ou des réseaux d'influence occidentaux, notre communauté doit investir les communes, adhérer aux partis politiques locaux et se rapprocher des cercles de décision pour faire entendre la voix de la Tunisie.

• La structuration en cercles de réflexion: Les compétences tunisiennes à l'Etranger doivent s'organiser de manière autonome en ‘’think tanks ‘’, associations thématiques et cercles de discussion. Ces structures formeront un maillage intellectuel et économique, capable de produire des idées innovantes et de servir de relais d'influence auprès des gouvernements étrangers.

• Une synergie institutionnelle pérenne: Le lien entre ces forces vives et les représentations diplomatiques doit se détacher de la gestion purement administrative. L'Ambassade devrait devenir le pivot central d'un dialogue permanent, un incubateur de projets bilatéraux et le canal d'une confiance mutuelle restaurée, assurant une liaison fluide entre l'expertise de la diaspora et les services diplomatiques.

• La refonte managériale au sein du Ministère: Cette ambition requiert, au cœur même du Ministère des Affaires Étrangères, la mise en place d’une structure solide de suivi, de veille et d’incitation. Cette entité aura pour mission de piloter une vision commune et transversale, en cartographiant nos talents dans le monde et en créant des sites de soutien permanent à l’étranger.

L’objectif ultime de cette Approche est aussi simple qu’ambitieux : faire de chaque compétence tunisienne à l’étranger un ambassadeur à part entière, un gardien de notre rayonnement et un acteur indéfectible du statut international de la Tunisie.

Dans cet essai, je vous invite à entamer une réflexion commune

Chaker Ouahada

Ancien Diplomate





