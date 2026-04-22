Anouar Attia: Je me souviens de Nabeul printanier (Album photos)

Je me souviens de Nabeul printanier

Me souviens de ses plus artistes qu’artisans potiers

Me souviens de ses gâteaux farcis à la confiture de bigaradier

Me souviens de ses étals de poupées sucrées

Souhaitant aux passants une heureuse nouvelle année

… Mais surtout je me souviens de ses parfums printaniers

Embaumant la Cité jusqu’à ses recoins reculés

Parfums de fleurs distillées à demeure ou dans des ateliers

… Senteurs mêlées de fleurs d’oranger, de roses Arbi, de sauvage giroflée

De Nesri fleur de l’églantier

Venu depuis la ville du Temple des Eaux par camions entiers

… Toutes fleurs exposées dans des marchés réguliers ou improvisés

Dans des sacs en jute ou des paniers en osier

Ou épandues à profusion sur des bâches à même le pavé

… Symphonie de senteurs «nature» ou distillées

Traversées de subtils effluves venant de Méditerranée

… Je me souviens de Nabeul printanier

Me souviens par le goût et par l’odeur

De ces eaux de rose d’atrachia d’oranger

Bues à même le goulot de ces bouteilles bombées

Enveloppées d’un paillage en osier pour en protéger le verre léger

Je me souviens de Nabeul printanier

Me souviens de la grand-mère de ma bien-aimée

Elle m’avait fait entrer dans son alcôve privée

Avait sorti de son corset sous son tricot Fadhila

Un mouchoir brodé noué autour de ce qu’il contenait

L’avait dénoué libérant des senteurs qui m’avaient plongé

Dans une vision de champs parfumés

Ondulant sous une brise de Mai

M’avait expliqué que l’odeur libérée était celle de la « Majmou3a »,

Mélange de fleurs du printemps passé

Je me souviens de Nabeul printanier

Me souviens des jeunes filles que j’y avais aimées

En passion secrète ou avouée

Cheveux noirs ou blonds ou châtain cuivré

Yeux bleu clair ou vert émeraude ou gris foncé

Sourire espiègle cachant de jeunes secrets

… La vie est un songe

Le plus beau songe que j’aie jamais fait

Est de vous jeunes filles en fleur

Qu’à Nabeul printanier j’avais aimées

Souvenirs en brassées

De Nabeul printanier

Souvenirs ardents ou fanés

Souvenirs ressuscités crus oubliés à jamais

Pour cœur jeune corps usé des années

… Le souvenir est triste le souvenir est gai

Scandes-en pas lourds en pas légers

La valse des années

Anouar Attia



