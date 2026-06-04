«Le Chemin de mon destin», le nouveau livre du Dr Hédi Ben Maïz, préfacé par le Dr Rachid Mechmeche et le Dr Mohamed Faouzi Drissi

Par Dr Rachid Mechmeche et Dr Mohamed Faouzi Drissi - On croyait tout savoir du Dr Hédi Ben Maïz, notre illustre maître et cher ami, pour l’avoir connu de longue date. On le découvre avec plus de reconnaissance et d’estime à la lecture de ses mémoires. Tout au long de ce récit de vie, on apprécie davantage ses compétences médicales et ses valeurs personnelles. Plus encore, on retrouve les principes qui ont guidé son parcours, depuis son île natale de Djerba jusqu’à l’Académie nationale de médecine de France.

Il ne doit rien au hasard. Tout ce qu’il a acquis, c’est par la force de sa détermination et l’intensité de son accomplissement.

Avant de devenir un éminent médecin néphrologue, le Dr Hédi Ben Maïz a su surmonter tant d’obstacles, gagner la confiance de grands maîtres, et mériter leur soutien. Dans chaque opportunité, il détectait la chance à ne pas rater. Appartenir aux équipes des professeurs Paul Milliez, Pierre Royer et Gabriel Richet, dans de prestigieux hôpitaux de Paris, avant de rejoindre le professeur Hassouna Ben Ayed au service de néphrologie et de médecine interne à l’hôpital Charles-Nicolle à Tunis, ne pouvait mieux le former et renforcer ses compétences.

Si de grandes figures de la médecine française et tunisienne ont adopté le Dr Hédi Ben Maïz, c’est qu’il avait fait montre de bonnes prédispositions, de qualités et de valeurs. Il ne les décevra guère et réalisera la brillante carrière qu’ils lui prédisaient. Apprendre sans cesse, se dédier à la science, se consacrer aux patients et assurer la formation des jeunes médecins étaient au cœur de sa mission.

Au fil des pages de ce livre très agréable à lire, on retrouve le souvenir de son enfance, de ses années d’études et de stages à Paris, de son retour à Tunis, et de son engagement à l’hôpital et à la faculté de médecine de Tunis, mais aussi les autres facultés de Tunisie. Cet engagement est doublé, chez le Dr Hédi Ben Maïz, d’une fidélité sans faille à sa famille, à Djerba, à la Tunisie et à ses maîtres. Le récit de ses retrouvailles, plus de cinquante ans après à Brest, avec son premier maître d’école à Hara Sghira, l’hommage qu’il rend à ses mentors, et l’amour qu’il nourrit pour chacun des membres de sa famille, témoignent de son sens des valeurs. En évoquant son père Rejeb, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, son frère aîné Sallem, épicier, qui l’avait accueilli lors de son arrivée à Tunis et hébergé dans l’arrière-boutique à Bab El Khadhra, ou encore son arrivée à Paris, on sent la fibre humaine dont il est fait.

La lecture de ce manuscrit nous retrace en filigrane et nous fait découvrir l’histoire avant-gardiste du service de néphrologie, de réanimation, d’hémodialyse avec la création en son sein d’un laboratoire d’anatomie pathologique rénale ainsi que l’étude du système HLA indispensable pour la transplantation rénale réalisée d’ailleurs en Tunisie en juin 1986, et ce, grâce aux pères fondateurs de la néphrologie et de la chirurgie rénale tunisienne.

Malgré le nombre réduit de médecins dans le service et les moyens matériels limités, les travaux scientifiques du M8 étaient présentés dans les plus importantes manifestations médicales de par le monde, contribuant ainsi à faire connaître le niveau élevé de la néphrologie tunisienne.

Le côté philanthrope du Professeur Hédi Ben Maïz n’est pas à démontrer au point qu’il a été obligé une fois d’emprunter de l’argent pour participer à un congrès de néphrologie en Algérie et y présenter ses travaux. Dans son élan, il écrivit au ministre de la Santé pour qu’il l’autorise à exercer une activité privée complémentaire, mais s’est vite rétracté, et la lettre est restée sous clé dans le tiroir de son bureau.

Le Dr Hédi Ben Maïz n’a jamais oublié d’où il vient et saura rester toujours lui-même. C’est ce récit de vie poignant, fait de volonté, d’ambition, de réussites, de joies et d’épreuves qu’il nous livre en toute sincérité. Au-delà d’avoir succédé au professeur Ben Ayed au service M8, ou d’avoir accédé à l’Académie de médecine, c’est en un homme de science, pétri d’expérience, moulé dans ses valeurs, fidèle en amitié et resté modeste, que se révèle encore plus le Dr Hédi Ben Maïz.

Son témoignage est admirable pour ses confrères et ses disciples. Il est inspirant pour les jeunes générations.

Dr Rachid Mechmeche et Dr Mohamed Faouzi Drissi

Le chemin de mon destin

du Dr Hédi Ben Maïz

Editions Leaders, 2026,

268 pages, 40 DT

En librairies et sur

www.leadersbooks.com.tn

Lire aussi

Ce vendredi à Al Kitab Mutuelleville, présentation des mémoires du Dr Hédi Ben Maïz: Le chemin de mon destin