Des retrouvailles chaleureuses autour du Dr Hédi Ben Maïz et de ses mémoires (Album photos)

Plus qu’une séance de présentation et de dédicace d’un un nouveau livre: un pur bonheur de revoir des «copains d’avant» et des «patrons» en médecine, mais aussi de remonter le fil du temps. Dr Hédi Ben Maïz était lui-même le premier surpris par cette forte affluence, vendredi après-midi, à la librairie Al Kitab Mutuelleville, pour célébrer la parution de ses mémoires intitulées: «Les chemins de mon destin» (Éditions Leaders).

De grands noms de la médecine, des amis et des parents dont certains étaient venus de loin, ont tenu à lui renouveler leur estime et l’écouter évoquer son parcours avant de solliciter une dédicace.

D’emblée, le Dr Rachid Mechmech qui a préfacé le livre avec le Dr Faouzi Drissi, rappellera les traits de caractères de l’auteur: une capacité de travail hors norme, une sévérité dans l’exigence, une affection démesurée des patients et des pauvres, et une fidélité dans l’amitié. L’audience acquiesce. Et d’illustrer ses propos par un vécu sincère et des anecdotes pleines d’humour.

La voie était alors balisée devant le Dr Ben Maïz pour revenir sur des moments forts de son récit de vie: poignant, inspirant.

L’échange interactif avec le «public» à joutera une note très agréable. Tour-à-tour, les Drs Faouzi Drissi, Ridha Kechrid, Mongi Bourghou, Mme Ben Abdallah, et Aïssa Baccouche, lanceront le débat. Que de souvenirs partagés…

Empêché d’assister à la rencontre, le professeur Abdelaziz Annabi, enverra une magnifique lettre évoquant en témoin les grands mérites du Dr Ben Maïz qui avait su gagner la confiance et le soutien d’illustres «patrons» dans de prestigieux hôpitaux parisiens. Il ne manquera pas de rappeler le souvenir de Mohamed Ali Ben Ammar (fils de Taher Ben Ammar) premier Tunisien greffé du rein en France, et de saluer la mémoire des pères de la médecine tunisienne.

Comme dans une cour de récréation, les présents étaient heureux de prolonger cette rencontre par des conversations conviviales, en attendant d’accéder au Dr Ben Maïz pour obtenir sa dédicace.

Tous étaient sur un nuage de bonheur… En attendant de plonger dans la lecture du livre.

Les chemins de mon destin

Du Dr Hédi Ben Maïz



Editions Leaders, 2026,

268 pages, 40 DT

En librairies et sur : www.leadersbooks.com.tn (livraison gratuite)

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