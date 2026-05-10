Le géranium rosat: Un parfum de rose et une filière d’avenir en Tunisie

Par Ridha Bergaoui - La distillation des plantes aromatiques et médicinales en Tunisie remonte à des siècles. Chaque année, au printemps, dans le Cap Bon, le Sahel, à Kairouan et dans plusieurs régions du pays, une activité intense anime villes et campagnes. Des unités de distillation, des artisans et de nombreux ménages remettent en service leurs alambics pour transformer les fleurs et feuilles de plantes emblématiques comme le bigaradier (الزهر), le géranium (العطرشيّا), la rose (الورد) ou l’églantier (النسري).



Cette période s’accompagne d’une effervescence particulière dans les marchés, où les senteurs florales imprègnent l’atmosphère, perceptibles parfois de très loin. Dans les champs, dès l’aube, les cueilleurs s’activent, pour récolter des fleurs fraîches et odorantes, dans une ambiance mêlant tradition, savoir-faire et activité agricole printanière.

La Tunisie occupe une place importante dans le secteur des plantes aromatiques et médicinales (PAM), notamment en étant l’un des premiers exportateurs mondiaux d’huile essentielle de romarin et de néroli. À côté de ces filières bien structurées, le géranium rosat reste peu développé en volume, mais fortement apprécié par la population. Il est utilisé aussi bien pour parfumer le café et les pâtisseries traditionnelles que pour des usages cosmétiques et thérapeutiques diverses.

Généralités sur le géranium rosat

Le géranium rosat (du nom scientifique Pelargonium graveolens) est originaire d’Afrique australe. Introduit en Europe à la fin du XVIIe siècle pour ses qualités aromatiques, il a été largement cultivé à Grasse, berceau de la parfumerie mondiale. Au début du XXe siècle, il fut introduit en Afrique du Nord et à La Réunion par les Français, où il connaît un important développement. Aujourd’hui, le géranium rosat est cultivé dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales. Les principaux pays producteurs sont la Chine, l’Égypte, Madagascar, l’Afrique du Sud et le Maroc. La production mondiale est estimée entre 150 et 200 tonnes d’huile essentielle par an.

Les variétés exploitées sont des hybrides complexes issus de plusieurs espèces du genre Pelargonium. La sélection a été orientée vers l’optimisation de la production d’huile essentielle, riche en composés aromatiques. La multiplication se fait essentiellement par bouturage, permettant de conserver les caractéristiques génétiques et chimiques des plantes. Le géranium rosat est un sous-arbrisseau vivace atteignant 0,5 à 1,5 m de hauteur. Il forme un buisson dense et ramifié. Ses feuilles, découpées et velues, sont riches en glandes sécrétrices d’huile essentielle. Les fleurs, petites et regroupées en inflorescences, sont généralement de couleur rose à mauve.

Le géranium rosat est essentiellement cultivé pour son huile essentielle utilisée en parfumerie et en cosmétique. Les feuilles fraîches peuvent être utilisées en cataplasme pour traiter certaines affections cutanées, piqûres d’insectes et blessures. En infusion, elles sont employées dans les troubles respiratoires légers. Les feuilles et les fleurs sont également comestibles et utilisées pour parfumer le thé ou décorer des plats gastronomiques. Le géranium rosat n’est pas considéré comme une plante mellifère. Ses fleurs produisent peu de nectar, et la plante est souvent récoltée avant floraison pour maximiser la teneur en huile essentielle.

Sur le plan agronomique, la plante est rustique, adaptée aux climats chauds et relativement peu exigeante en eau. Sa culture dure généralement de 3 à 5 ans avec 2 à 4 coupes par an. Bien adaptée aux conditions méditerranéennes, elle nécessite peu d’intrants, ce qui en fait une culture intéressante pour des systèmes agricoles durables.

Les plantes aromatiques, en général, présentent une résistance naturelle élevée aux ravageurs. Cette capacité est liée à la production d’huiles essentielles riches en composés actifs qui jouent un rôle de défense naturelle contre les insectes, les champignons et les bactéries. Ces substances repoussent les ravageurs, perturbent leur développement et limitent les infections. Cette caractéristique confère à ces plantes un intérêt majeur en agriculture biologique. Elles peuvent être cultivées sans pesticides et leurs extraits peuvent être utilisés comme biopesticides dans des stratégies de lutte intégrée pour contrôler ravageurs et maladies, offrant ainsi une alternative efficace et écologique aux produits chimiques de synthèse. Le géranium rosat, riche en citronellol et géraniol, agit comme un répulsif naturel, limitant les attaques et réduisant le besoin en traitements phytosanitaires.

Huile essentielle et hydrolat

L’huile essentielle de géranium rosat est obtenue par distillation à la vapeur d’eau des feuilles et des parties aériennes. Contrairement à d’autres plantes, ce ne sont pas les fleurs mais les feuilles qui constituent la principale source d’huile. La récolte est effectuée avant la floraison afin d’obtenir un rendement optimal. Celui-ci varie généralement de 0,5 à 1 %, soit 0,5 à 1 kg d’huile essentielle pour 100 kg de matière fraîche. La distillation produit également un hydrolat (eau florale), moins concentré mais largement utilisé pour les divers besoins des ménages. La qualité de l’huile dépend fortement du terroir, des conditions climatiques, du matériel végétal et des techniques de récolte et de distillation.

L’huile essentielle du géranium rosat est de couleur vert clair à vert foncé et possède une odeur florale, rosée et légèrement mentholée. Elle contient principalement du citronellol (20–40 %), du géraniol (10–20%), du linalol (5–15 %) et des cétones comme la menthone.

Elle est utilisée en parfumerie, surtout en substitution partielle de la rose (moins coûteux), et en cosmétiques pour divers produits de soins et de bien-être. Elle est utilisée également en dermatologie, réputée pour ses effets cicatrisant, astringent, régénérant cutané et anti-acné. En aromathérapie, elle est intéressante pour ses propriétés antibactériennes, antifongiques, anti-inflammatoires et relaxantes. En agroalimentaire, elle est utilisée pour parfumer confitures, pâtisseries et thés. Elle est utilisée également dans les cigarettes parfumées et comme répulsifs contre les insectes. L’eau florale (hydrolat) est moins concentrée en composés actifs que l’huile essentielle. Elle tonifie la peau, équilibre les peaux grasses, apaise les irritations et est utilisée comme lotion faciale naturelle.

Le géranium rosat en Tunisie

En Tunisie, le géranium rosat reste une culture marginale, bien moins importante que le romarin ou le bigaradier. La production repose essentiellement sur de petites exploitations et des unités de distillation artisanales ou semi-industrielles.

Les principales zones de production se situent dans le Cap Bon, qui bénéficie de conditions climatiques favorables et d’un savoir-faire ancien. On trouve également des plantations dans le Nord (Bizerte, Béja), à Zaghouan et dans le Centre, notamment à Kairouan. Quoique les statistiques concernant la culture du géranium rosat et les productions soient inexistantes, on peut toutefois estimer la superficie cultivée à environ 200 hectares. La production annuelle d’huile essentielle serait de 3 à 5 tonnes, et celle d’hydrolat entre 20 et 100 tonnes. L’exportation est très limitée, les produits étant majoritairement destinés au marché local.

Le géranium rosat est bien intégré dans les habitudes tunisiennes. De nombreuses familles produisent ou achètent surtout de l’eau de géranium pour parfumer le thé, le café et les pâtisseries. Il est également utilisé en cosmétique traditionnelle et pour des soins de la peau.

Perspectives

La demande mondiale en huiles essentielles en général est en forte croissance poussée par la tendance des produits naturels et le rejet des produits de synthèse dans les usages courants. Dans le domaine des PAM, la Tunisie dispose de nombreux atouts : climat favorable, savoir-faire en distillation, image de produits naturels et proximité du marché européen. La distillation est essentiellement artisanale, lente et douce, ce qui explique en partie la qualité et la réputation des produits tunisiens. Cependant, en matière d’huile essentielle de géranium rosat, la concurrence internationale est forte, notamment de la part de l’Égypte, de la Chine, de Madagascar ou du Maroc. L’Égypte se distingue par une production intensive sur de grandes surfaces, avec des volumes importants et des coûts compétitifs. Le Maroc, quant à lui, développe une filière plus qualitative, souvent organisée en coopératives et orientée vers le marché bio. La production tunisienne reste limitée, en partie à cause du manque d’eau, du coût de la main-d’œuvre et du manque de structuration de la filière. Le géranium rosat apparaît comme une culture de niche, mais à forte valeur ajoutée. Il peut jouer un rôle important dans les systèmes agricoles durables, notamment en agriculture biologique et en circuits courts.

L’enjeu est donc de se positionner sur la qualité. Cela suppose plusieurs actions : structuration des producteurs, amélioration des techniques de distillation, certification des produits, développement de labels et accès aux marchés internationaux. Le renforcement de la recherche, notamment pour la sélection variétale, ainsi que la promotion des usages des huiles essentielles en agriculture biologique, constituent également des axes importants.

Peu développés en volume, les extraits du géranium rosat sont néanmoins bien ancrés dans les usages traditionnels. Par ailleurs, la Tunisie possède une très longue tradition et jouit d’une excellente réputation mondiale dans le domaine des PAM et l’exportation des huiles essentielles. Le géranium rosat est une culture prometteuse, surtout pour les produits de qualité, les marchés bio et cosmétiques. Il est capable de générer des revenus intéressants à petite échelle et devenir une véritable filière d’excellence à l’image du néroli ou du romarin.

Conclusion

Les extraits des plantes aromatiques sont devenus, de nos jours, une alternative naturelle importante aux matériaux utilisés dans les parfums, cosmétiques et paramédicaux modernes, qui connaissent une forte demande tant en Tunisie qu’à l’étranger. Le géranium rosat est une plante rustique, aromatique et polyvalente. Sa richesse en composés actifs en fait une ressource précieuse pour la parfumerie, la cosmétique et l’aromathérapie. En Tunisie, bien que la production reste limitée, cette plante est profondément ancrée dans les usages traditionnels. Elle présente un potentiel réel pour des productions à haute valeur ajoutée, notamment dans les secteurs biologique et artisanal. Le géranium rosat pourrait contribuer au développement d’une filière durable, créatrice de revenus et d’emplois. Il peut devenir, à terme, une culture d’avenir complémentaire aux grandes filières aromatiques du pays à condition de mieux structurer la production et de valoriser la qualité.

Le géranium rosat n’offre pas seulement le parfum sublime de rose, il porte en lui la mémoire des savoirs anciens, le pouvoir d’une nature qui soigne et embellit et la promesse d’une filière d’avenir.

Ridha Bergaoui



