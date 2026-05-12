Me Adel Kaâniche: Une autre lecture de l’histoire de la Tunisie

Et si les péripéties successives qu’a connues la Tunisie depuis le XIXe siècle recelaient d’autres « vérités » restées à ce jour peu éclairées ? Plus particulièrement la dernière ligne droite pour l’indépendance, l’instauration de la République et les années Ben Ali ? Sous un regard neuf, Me Adel Kaâniche s’emploie à revisiter avec attention des pans significatifs de plus d’un siècle et demi écoulé. Dans un ouvrage intitulé Une autre lecture de l’histoire de la Tunisie (Editions Leaders), il ne juge pas, ne condamne pas, n’excuse pas, mais restitue des faits, avec des détails qui auraient échappé à plusieurs ou ont été sciemment occultés.

Une analyse critique approfondie Me Adel Kaâniche appartient à une génération qui a été secouée par des évènements majeurs. Elle réalise l’ampleur des transformations intervenues sur le régime politique, l’économie et la société et en mesure l’impact. Si elle n’a pas eu l’occasion de participer directement à l’exercice de hautes fonctions au sein de l’Etat, cette génération se sent concernée de près par ce qui s’est passé. D’où l’importance d’un examen analytique, objectif, pour comprendre les défaillances survenues et surtout éclairer l’avenir. En plein tumulte des répliques encore imprévisibles au lendemain du 14 janvier 2011, Me Kaâniche et ses coéquipiers ont pris l’initiative d’ouvrir au sein de l’amicale un large débat, pluriel. Plus de 400 figures tunisiennes de diverses générations et tendances politiques, mais aussi économiques et sociales, ont pris part à différentes sessions, pour essayer de comprendre ensemble un parcours escarpé qui a marqué le pays. Le constat est édifiant. Le pouvoir absolu, l’absence de pratiques démocratiques et la crise économique ont fragilisé le système et accéléré la fin de tout un cycle. L’espoir suscité par « le changement » s’est évaporé sous le captage des biens publics et la mainmise sur l’économie mise en rente. La malversation dans le secteur privé a été estimée à 2.6 milliards de dinars durant les quatre dernières années 2006-2010 et celle relevant du secteur public à 26 milliards de dinars au cours de la même période, entravant la création de près de 160.000 emplois. Ce triste bilan plombe tant de réalisations majeures accomplies depuis l’indépendance. Il a obéré en outre la situation économique et sociale en Tunisie, dans une conjoncture régionale et internationale de plus en plus complexe. Si cette lecture critique a fait l’objet d’une publication séparée éditée par l’Amicale des anciens parlementaires, elle a nourri la réflexion de l’auteur dans l’analyse des dernières décennies en Tunisie.

En septuagénaire avisé, Me Kaâniche a été alors étudiant, dirigeant au sein de l’Uget, puis avocat (près la Cour de cassation), député à l’Assemblée nationale, dirigeant sportif (Fédération tunisienne de volleyball) et vice-président de la municipalité de l’Ariana. Tout au long de ce parcours croisé, il a été acteur et aussi témoin des grands moments traversés par le pays. C’est surtout en sa qualité de président fondateur de l’amicale des anciens parlementaires en 2015 qu’il s’est le plus engagé avec ses pairs dans une analyse critique des dernières décennies tunisiennes. De nombreuses lectures de notre histoire ont été entreprises depuis 2011. Elles émanent parfois de partis politiques, défendent des idéologies affichées ou cachées et plaident en faveur de thèses précises. Un regard pluriel, indépendant, non partisan et objectif était nécessaire à apporter.

Un fil d’Ariane



Les circonstances de l’assassinat de Hédi Chaker (puis la condamnation des coupables), le long chemin jusqu’à la signature par Taher Ben Ammar des accords de l’autonomie interne, l’abolition de la monarchie, l’arrestation de Ben Ammar et de sa femme, ainsi que l’épouse du dernier Bey de Tunis, dans une affaire de bijoux, la rivalité entre Habib Bourguiba et Salah Ben Youssef qui a fini par l’assassinat de Ben Youssef, la guerre de Bizerte, ou l’affaire du complot de 1962 appellent à ce jour d’autres « éclairages ». Tout comme le collectivisme mené par Ahmed Ben Salah (jusqu’à sa déchéance), l’action de Bahi Ladgham, l’avènement des gouvernements successifs de Hédi Nouira (le bras de fer avec l’Ugtt), Mohamed Mzali (les événements du pain), et Rachid Sfar, jusqu’à l’accession au pouvoir de Zine El Abidine Ben Ali. Les coulisses n’ont pas encore livré tous leurs secrets. Tant de documents restent sous le sceau du secret. Tant d’acteurs ont emporté avec eux leurs vérités. Tant de faits ont été tus ou très peu connus, sans explication.

En lecteur attentif des faits marquants, Me Adel Kaâniche a structuré son analyse en quatre grands chapitres, à savoir:

•Un cheminement difficile vers l’affranchissement, avec notamment l’équilibre précaire entre l’identité traditionnelle et l’ouverture sur la modernité (la visite d’Ahmed Bey en France, les tentatives de réformes de Kheireddine, la dualité entre la Zitouna et Sadiki, l’émergence de la conscience politique, la naissance du mouvement destourien…)

• L’indépendance et les soubresauts de l’édification de l’Etat

• De Nouira à Ben Ali

• Les espoirs du «changement» et l’assombrissement des horizons

Bio express • Avocat près la Cour de cassation • Député à l’Assemblée nationale, président de la Commission de la législation générale et de l’organisation générale de l’administration (1989 -1994) • Vice-président du conseil municipal de la ville de l’Ariana, chargé des affaires juridiques (1985-1990) • Président fondateur de l’Amicale des anciens parlementaires (2015) • Secrétaire général, puis vice-président de la Fédération tunisienne de volleyball (1982-1988) et premier vice-président de l’Union arabe de volleyball.

Documents à l’appui et témoignages directs recueillis, l’auteur puise dans « des trésors » précieux pour la mémoire nationale des éléments significatifs qui agencent une image plus complète, plus profonde et plus nette de notre histoire récente. Sans blâmer, ni innocenter, il égrène un récit structuré des faits avérés. Portraits, confidences, anecdotes réelles, propos vérifiés, écrits intimes restés non publiés, témoignages à ne pas publier du vivant de leurs auteurs et autres citations qui donnent du relief à un narratif captivant.

Me Kaâniche convoque des scènes entières, promène le lecteur dans leurs coulisses, raconte le décor de la vie politique et son envers, fait entendre la voix des acteurs et laisse écouter la réaction des Tunisiens. On voit alors défiler, dans une succession d’épisodes, de grandes figures tunisiennes et étrangères, dans une histoire mouvementée, avec ses moments de bonheur et d’inquiétude. Me Adel Kaâniche rafraîchit la mémoire collective, rappelle les circonstances, précise les rôles et aide à comprendre. Dans un style agréable, on plonge avec plaisir dans cette lecture éclairante.

Une autre lecture de l’histoire de la Tunisie

De Me Adel Kaâniche

Editions Leaders, 2026, 292 pages, 50 DT

En librairies et sur www.leadersbook.com.tn