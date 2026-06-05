Coopération Tunisie - Belgique: un bilan satisfaisant

L’ambassadeur de Belgique en Tunisie, François Dumont, s’apprête à regagner Bruxelles, fin juillet prochain, à l’issue d’une affectation de quatre années d’une intense activité. La Belgique est le 4e investisseur en nombre d’entreprises, créatrices d’emplois et d’investissement direct étranger, en Tunisie, avec 218 investissements enregistrés qui créent plus de 19 000 postes d’emploi. Elle a été le 1er pays à lancer en 2018 la conversion partielle de la dette tunisienne pour un montant de près de 3 millions d'euros avec deux projets dans le secteur de l’agritourisme et de la pêche. En outre, plus de 100 000 touristes belges se rendent chaque année en Tunisie.

Plusieurs secteurs témoignent de partenariats tuniso-belges solides: le textile, la chimie, la technologie et la santé. Aussi, la Belgique promeut l’entrepreneuriat tunisien au féminin ainsi que les startups.