News - 09.03.2026
Le président Kaïs Saïed présente ses condoléances à la famille du doyen Sadok Belaïd
Le président de la République s'est rendu au domicile du défunt Sadok Belaïd, pour présenter ses condoléances à sa famille. Figure majeure du droit public en Tunisie et universitaire de renom, le doyen Sadok Belaïd Il est décédé samedi 7 mars 2026. Ses obsèques se sont déroulées dimanche au cimetière de Mornag.
