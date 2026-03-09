Français
News - 09.03.2026

Le président Kaïs Saïed présente ses condoléances à la famille du doyen Sadok Belaïd

Le président de la République, Kaïs Saïed présente ses condoléances à la famille du doyen Sadok Belaïd

Le président de la République s'est rendu au domicile du défunt Sadok Belaïd, pour présenter ses condoléances à sa famille. Figure majeure du droit public en Tunisie et universitaire de renom, le doyen Sadok Belaïd Il est décédé samedi 7 mars 2026. Ses obsèques se sont déroulées dimanche au cimetière de Mornag.

