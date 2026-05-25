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News - 25.05.2026

Moncef Abdelmoula, fondateur de Maille Club et Mabrouk, nous quitte

Moncef Abdelmoula, fondateur de Maille Club et Mabrouk, nous quitte

Chimiste spécialiste des corps, et l’un des pionniers de la confection en Tunisie, Moncef Abdelmoula est décédé dans la nuit du dimanche à lundi. Issue d'une illustre famille de Sfax, moulée dans le patriotisme, et oeuvrant dans l'agriculture, les huiles, et le commerce, il en hérité de nobles valeurs. 

De retour à Tunis, à la fin de ses études supérieures à Strasbourg, Moncef Abdelmoula s’investira dans le développement de l’entreprise familiale spécialisée dans les huiles avant de se lancer dans le secteur textile.

Visionnaire, il a fondé en 1976 Maille Club, une entreprise moderne qui ne tardera pas à mériter la confiance de prestigieux partenaires à l’étranger. Ce succès l’encouragera à créer sa propre marque Mabrouk qui sera largement plébiscitée en Tunisie à travers ses nombreuses boutiques, et s’étendra en Algérie. Qualité et innovation viendront soutenir ce succès.

Capitalisant sur cet élan, il s’engagera dans la distribution de grandes marques de prêt-à-porter, et d’habillement de haut de gamme, ouvrant des boutiques de haut standing. Chaque boutique sera une véritable référence.

Moncef Abdelmoula est connu pour ses valeurs. Discret, intègre et travailleur, il a toujours été proche de ses collaborateurs, partageant avec eux des vertus cardinales.

Allah Yerhamou.
 

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