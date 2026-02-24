Gabriem : Le jardin secret d’Omar S’habou

« A l’âge de soixante ans, Omar réalisera la synthèse ! Il voit désormais clair. Il n’est plus troublé. La clé de la synthèse ? La réincarnation ! Omar en fut foudroyé, mais aussi, apaisé. » Nous sommes en plein dans le nouveau livre d’Omar S’habou. Sous le titre de « Gabriem » (Editions Nirvana), il « partage » son parcours spirituel, si riche, si profond.

Moulu dans son éducation religieuse musulmane, il partira dans une série de questionnements qui le mèneront à étudier les autres livres saints, à explorer l’œuvre de grands penseurs, et à découvrir des religions et des croyances qui l’ont interpellé.

Le vrai voyage, c’est celui intérieur qu’entreprendra Omar S’habou. Patron de presse, chef de parti politique, exilé en France et en Belgique pendant de longues, alternant aisance et disette, il fera prévaloir en lui la sagesse de l’âme et la force de l’intuition. Sa vaste culture et sa capacité d’écoute de soi lui ouvrent des voies. Sa curiosité intellectuelle et sa soif d’échange le font accéder à des cercles restreints. Lorsqu’on le présentera un jour sous le prénom d’Emmanuel, il essayera d’épouser cette identité. Gibran Khalil Gibran, le fascinera et il aimera alors le prénom de Gabriel. Il en fera une contraction avec Emmanuel pour créer Gabriem. Il ne sera alors qu’au début de tant de personnages fictifs qui lui tiendront compagnie.

Dans ce « laboratoire » vivant et à ciel ouvert de spiritualisme, Omar S’habou s’adonne à des expérimentations édifiantes. Son livre « se traverse » comme l’écrira en préface Abdelaziz Kacem. La finesse de la plume, la profondeur de l’analyse, et les rebondissements du parcours captent le lecteur. Le jardin secret révélé est fascinant.

