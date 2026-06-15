Tahar Bekri – Palmeraie: Comme une sonate de Chopin

I

Je te cherchais parmi les pétales parsemés

Dans les recoins de ma mémoire

Les cimes des arbres hautes mais pas hautaines

Tant de barques aux couleurs des arcs-en-ciel

Mêlées aux fragrances des plantes jouxtant la mer

Luzerne henné feuilles de corète et lavande

Je te cherchais parmi les plumes libres

Nul oiseau dans les cages malgré les pièges

Les rouges-gorges et le chant sonore

Je te cherchais loin du soufre des fumées toxiques

Le ciel alourdi par les particules sombres

L’air plaintif et le nuage dans l’asphyxie

II

Je revenais à toi les étés léger et lourd

La canicule dans la réminiscence alerte

Le granit rose aveuglant mes paupières

Je te revoyais comme toujours

Chaque fois pour la première fois

Les rues menant à tes vagues proches

Leurs sels libérant mon écume

Tant de grains de sable sur les rivages

Se souvenant des insouciances juvéniles

Le soleil brûlant et ton amour !

III

Il y avait des murs blanchis par l’absence

Près du vénérable mausolée

L’épicier de fortune

Vendait pétrole thé huile bonbons et rêves démunis

Il y avait la petite fontaine

Sous le figuier aux feuilles de lait

Assaillie par les jeunes filles et leurs jarres

Les rires moqueurs dans la cohue

Cette odeur acre d’eau boueuse

Serpentant jusqu’aux parcelles minuscules

Près de là le grenadier fier de ses fruits

IV

C’était le temps des tablettes coraniques

Les plumes de roseau les récitations chaotiques

La course aux sourates chevauchée sans brides

Effacer écrire effacer réécrire réécrire

Apprendre est retenir

Il y avait la mer haute pour t’accueillir

Loin de l’école citadelle à conquérir

Vous étiez miens et j’étais vôtre

Tant de retrouvailles émues pour mûrir

Les grains de raisins acides et suaves

Les jours pressés dans la mélancolie

Tahar Bekri

(Extraits) Copyright.





