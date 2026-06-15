Tunisie – Royaume Uni : De nouveaux rendez-vous prometteurs

La célébration de l’anniversaire du Roi Charles III a été l’occasion de mettre en exergue la qualité des relations bilatérales entre la Tunisie et le Royaume uni. Représentant le gouvernement tunisien à la réception donnée à cette occasion le jeudi 11 juin 2026 par l’ambassadeur du Royaume Uni, Roddy Drummond, le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a salué l’élan positif remarquable qui a caractérisé ces relations, illustré par l’intensification du dialogue politique, les échanges de visites de haut niveau, ainsi que par le développement du cadre juridique et la réalisation de projets de coopération dans de nombreux secteurs. Il notamment déclaré : «Nous aspirons aujourd’hui à ce que cette dynamique se poursuive à travers la programmation de visites ministérielles de part et d’autre, la tenue des commissions sectorielles mixtes, ainsi qu’un rôle accru des entrepreneurs et du secteur privé afin de soutenir les efforts des deux pays visant à insuffler davantage de dynamisme aux initiatives et aux activités économiques et commerciales tuniso-britanniques.»

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Pour sa part, l’ambassadeur Roddy Drummond a indiqué que Londres s’apprête à accueillir le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger. «Je sais, a-t-il souligné, que l’ouverture des marchés pour l’huile d’olive et d’autres produits constitue une priorité importante pour la Tunisie».

Il a annoncé que par ailleurs, qu’avec le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, se tiendra prochainement une nouvelle réunion de la commission mixte, attendue comme productive. Un nouveau partenariat universitaire important sera annoncé plus tard ce mois-ci, a-t-il ajouté.

L’ambassadeur s’est félicité de la forte hausse du nombre de visiteurs britanniques en Tunisie, avec plus d’un demi-million attendus cette année. Il existe désormais des vols directs vers la Tunisie depuis 11 aéroports britanniques, avec jusqu’à 60 vols par semaine.

Il s’est réjoui de constater que les investissements britanniques en Tunisie progressent dans plusieurs secteurs, notamment l’énergie, à travers le projet solaire et de données de Solecrypt ainsi que via Tende Energy.

Evoquant la coopération culturelle, l’ambassadeur du Royaume uni a rappelé l’inauguration en mai, dans la Résidence, d’une nouvelle exposition d’œuvres issues de la collection artistique du gouvernement britannique. Cette collection comprend désormais 50 œuvres couvrant six siècles et illustrant l’évolution des relations entre le Royaume-Uni et la Tunisie. La pièce la plus importante se trouve d’ailleurs dans le jardin: une sculpture du célèbre artiste Philip King. Sir Philip, né à Kheireddine en 1936, était un enfant de la Tunisie devenu une figure artistique internationale. Il s’agit de la seule de ses œuvres présente en Tunisie.

Au sujet des visas d’entrée, il a souligné que parmi les autres nouveautés cette année figure l’introduction des visas électroniques. Cela devrait rendre les procédures plus rapides et plus fiables, mais veillez à passer par les sites officiels et non par des agences en ligne qui vous factureront davantage pour le même service.



