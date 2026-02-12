Sabri Lamouchi : Une bonne nouvelle impression (Album photos)

Prestation réussie pour Sabri Lamouchi, nouveau sélectionneur de l’équipe nationale tunisienne de football. Pour sa première prise de contact avec les médias, mercredi au siège de la fédération, il balayé d’un revers tant de malentendus colportés à son égard, confirmant son professionnalisme.

Sans verser dans les fausses promesses quant aux chances de la Tunisie lors de la prochaine coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique et devant se dérouler du 11 juin au 19 juillet 2026, il a rappelé ses objectifs : renforcer la cohésion au sein de l’équipe, adopter de nouvelles approches tactiques et encourager de jeunes talents.

Sabri Lamouchi a été clair dans ses messages, restant humble et montrant que la voie est encore longue à remonter pour faire accéder l’équipe nationale tunisienne au rang des grands champions. Même s’il ne l’a pas dit explicitement, il ne demande que de le laisser travailler en toute sérénité, et de lui donner les moyens nécessaires pour la réussite de ce nouveau parcours.

