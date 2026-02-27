Abdelmajid Chaar : Le papier et l'encre, notre trésor!

Nous sommes dans le cœur historique de Rome, au siège de la FAO, surplombant les Thermes de Caracalla, le Circus Maximus et le Coliseum… Depuis des millénaires, le papier et l'encre sont les vecteurs du savoir humain, réunis en livres. Les bibliothèques sont les gardiennes de ce patrimoine imprimé, et celle de la FAO ne fait pas exception.

L' Atrium - sous cette entrée du siège de la FAO, se trouve un remarquable fonds d'archives de quinze kilomètres de publications historiques. Du sol au plafond, cet espace, au-dessous du nouveau Musée de l'histoire, regorge de la sagesse d’auteurs, de savants et d'organisations couvrant plusieurs siècles. Il documente l'histoire de la recherche et des technologies agricoles ainsi que le rôle essentiel de la FAO.

Un temple dédié au savoir

On y trouve aussi et surtout une collection de livres rares. Elle renferme plus de 2000 volumes dont des manuscrits et des livres imprimés avant le XVIème siècle, des ouvrages botaniques et d'horticulture richement illustrés de gravures et de dessins coloriés à la main, datant du XVème siècle, de précieux livres chinois et bien d'autres trésors.

Parmi les œuvres les plus remarquables, figurent des éditions uniques de Virgile, Columelle, Aristote ou Magon. Des trésors inestimables conservés dans un espace climatisé à 19 degrés et à 50% d'humidité constante.

L'apport des savants arabes

Des érudits musulmans en agriculture connus en Europe sont présents:

• Ibn Al Awwam (XIIème siècle) auteur du "Kitab Al Filaha",

• Al Dinawari (IXème siècle) auteur du livre des plantes "Kitab Al Nabat",

• Ibn Al Baitar (XIIIème siècle), botaniste et pharmacologue dont l’encyclopédie des plantes médicinales a eu un impact durable sur l'agronomie et la médecine en Europe.

Ces agronomes arabo-andalous du moyen-âge ont révolutionné l’agriculture européenne en introduisant des techniques d'irrigation avancée, de nouvelles cultures (coton, riz, agrumes, sucre) et des traités techniques compilant le savoir antique. Jusqu'au XVIème siècle, Al Andalus est restée un laboratoire vivant où les agronomes et curieux viennent s'inspirer.

De l'antiquité à l'époque moderne

Plus récemment, Bourguiba, en grand visionnaire et fin connaisseur de l'histoire, offrit à la FAO en 1963, une mosaïque romaine racontant l'histoire ancienne de la Tunisie, à travers les arts de l'agriculture et de la culture culinaire. Cette mosaïque trône aujourd'hui à l’entrée de l'Atrium de la FAO où se trouvent le Centre International des Médias et du Savoir, le Musée de l'Histoire et la célèbre bibliothèque de la FAO, la plus importante dans sa spécialité après celle du Congrès américain.

Ainsi, la culture savante se perpétue à travers l'art, le savoir, la philosophie et le livre.

Abdelmajid Chaar

