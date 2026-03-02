Pourquoi les organisations qui survivront à l'IA ne sont pas celles qui automatisent le plus

Par Mohamed Louadi et Maher Kallel - L'intelligence artificielle promet de tout faire mieux, plus vite, sans erreur. Mais si cette promesse se retournait contre nous ? Et si les entreprises les plus efficientes d'aujourd'hui étaient en train de construire les catastrophes de demain?

1. Le piège silencieux de l'automatisation

Imaginez un pilote de ligne qui n'aurait pas volé en manuel depuis dix ans. Son avion est équipé du pilote automatique le plus sophistiqué du monde. Tout va bien… jusqu'au jour où le système tombe en panne à 30 000 pieds d'altitude. À ce moment précis, que sait encore faire ce pilote?

Ce scénario illustre ce que la chercheuse Lisanne Bainbridge a identifié dès 1983 sous le nom de paradoxe de l'automatisation(1): plus un système automatisé est efficient, plus les humains perdent les compétences nécessaires pour intervenir quand il échoue. Et conformément à la loi de Murphy, aucun système ne peut garantir une fiabilité absolue.

Avec les agents d'intelligence artificielle d'aujourd'hui, ce paradoxe prend une ampleur inédite. Ces agents ne se contentent plus d'exécuter des tâches : ils les décomposent, les redistribuent, les délèguent à d'autres agents. Ce faisant, ils privent progressivement les superviseurs humains de toute occasion de pratiquer leur métier, silencieusement, graduellement, sans que personne n’en prenne réellement conscience.

L'organisation risque alors de conserver formellement la responsabilité humaine tout en perdant substantiellement la capacité humaine d'action.

2. Être responsable sans avoir le pouvoir

Il existe une configuration organisationnelle particulièrement dangereuse, que la chercheuse Meredith Elish a baptisée la zone tampon morale(2). Une entreprise déploie un système d'IA autonome. Pour satisfaire aux exigences légales, elle place un humain dans la boucle: cet humain est nominalement responsable. Mais en pratique, il n'a ni le temps, ni les données, ni les compétences pour vraiment contrôler ce que le système fait, surtout lorsque celui-ci évolue de lui-même.

En cas de défaillance du système, c'est lui qui assume la responsabilité juridique et morale, comme une zone de déformation dans un accident de voiture. L’IA opère, l’humain répond des conséquences. La responsabilité demeure théorique, tandis que l’autorité réelle s’est déjà déplacée.

Cette configuration s'installe souvent sans intention malveillante. Un employé compétent délègue de plus en plus à l'IA, perd peu à peu la maîtrise des détails, et se retrouve un jour responsable d'un système qu'il ne comprend plus vraiment. La dégradation est invisible, jusqu'à la crise.

La zone grisée correspond à l’espace d’équilibre visé par l’inefficacité calculée: une automatisation suffisamment élevée pour gagner en efficience, sans éroder la compétence humaine résiduelle au point de perdre la capacité de récupération

3. L'inefficacité calculée: le concept

Nous définissons l’inefficacité calculée comme l’introduction volontaire d’interventions humaines dans des processus automatisables. Ce n’est pas parce que la performance humaine serait meilleure, mais pour préserver le jugement, les compétences opérationnelles et la capacité à reprendre le contrôle en cas de défaillance.

Autrement dit, nous acceptons une perte marginale de performance immédiate pour garantir la capacité d’action quand l’automatisation échoue.

Par exemple, une entreprise logistique traitant 100 000 livraisons par semaine avec un système d’IA peut confier volontairement 5 % des flux à une équipe humaine sans assistance algorithmique. Cela engendre un surcoût, mais maintient une compétence opérationnelle réelle. En cas de panne ou de cyberattaque, cette équipe peut assurer immédiatement la continuité des opérations.

La logique est similaire à celle des simulateurs de vol en aviation. Les pilotes s’entraînent à gérer des situations rares. Ces exercices mobilisent des ressources sans rendement immédiat, mais deviennent essentiels lorsque survient l’événement improbable, car seule une compétence entretenue permet une réponse adéquate.

4. Les quatre piliers d'une organisation robuste

Nous proposons un cadre opérationnel en quatre dimensions.

1. La vérifiabilité: ne déléguez à une IA que ce dont vous pouvez vérifier objectivement les résultats. Si vous ne pouvez pas contrôler la sortie, vous ne pouvez pas déléguer la décision.

2. La compétence distribuée: maintenez les savoir-faire critiques dans vos équipes humaines, même pour les tâches automatisées. Rotation, exercices réguliers, pratique périodique sans IA.

3. La traçabilité décisionnelle: toute décision dans une chaîne hybride doit être documentée et attribuable. Qui a décidé quoi ? Sur quelle base ? L'audit doit être possible à tout moment.

4. La robustesse systémique: diversifiez les modèles IA utilisés, les protocoles, les compétences. La redondance n'est pas du gaspillage, c'est de l'assurance contre la défaillance globale.

5. Ce que les entreprises doivent faire concrètement

Les entreprises devraient cesser de toujours considérer l’intervention humaine comme un coût à réduire. L’intervention humaine constitue non seulement un investissement dans la résilience mais également une garantie de mémoire de l’entreprise. Les 5 % de flux logistiques gérés manuellement et les vérifications qui ralentissent un processus automatisé sont des assurances-vie organisationnelles.

Les entreprises devraient définir explicitement ce que l’IA ne peut pas (ou ne devrait pas) décider seule. Une politique claire doit être pensée: quelles décisions l’IA doit-elle prendre de façon autonome? Lesquelles nécessitent un humain compétent et informé, et non pas seulement un auxiliaire présent pour valider ? La présence formelle sans compétence réelle constitue le piège de la zone tampon morale.

Les entreprises devraient organiser des exercices de défaillance réguliers. Imaginer, déclencher et simuler des pannes de systèmes IA et forcer les équipes à travailler sans assistance algorithmique, dans des conditions réalistes, permet de maintenir des compétences qui, sinon, s’atrophient. Exactement comme cela est dans l’esprit de manœuvres militaires ou d’exercices d’évacuation en cas d’incendie.

Les entreprises devraient diversifier leurs dépendances technologiques. Si toute l’organisation repose sur le même modèle de langage et le même fournisseur cloud, elle s’expose à une défaillance systémique unique. La diversification technologique relève d’une hygiène organisationnelle fondamentale.

Enfin, les entreprises devraient inscrire la gouvernance de la délégation dans leur design organisationnel. La gouvernance de l’IA n’est pas un problème technique à limiter à la DSI; c’est une responsabilité de la direction. Elle doit être intégrée aux processus, aux chartes éthiques et aux revues stratégiques annuelles.

Conclusion

Les organisations les plus robustes face aux défaillances futures ne seront pas celles qui auront poussé le plus loin l'automatisation. Ce seront celles qui auront su maintenir, à travers des mécanismes intentionnels, les compétences humaines nécessaires à la supervision effective et à la récupération.

L'inefficacité calculée n'est pas un aveu d'échec face à la machine. C'est une stratégie d'intelligence organisationnelle. Dans un monde où l'IA devient infrastructurelle, la capacité à reprendre le contrôle quand elle vacille est peut-être la compétence la plus précieuse qui soit.

L'inefficacité calculée transforme une contrainte apparente en investissement stratégique dans la résilience.

Mohamed Louadi, PhD

Institut Supérieur de Gestion, Université de Tunis

Maher Kallel

Consultant Stratégique Senior

1) Bainbridge, L. (1983). Ironies of automation. Automatica, 19(6), 775–779.

2) Elish, M. C. (2019). Moral crumple zones: Cautionary tales in human-robot interaction. Engaging Science, Technology, and Society, 5, 40–60.









