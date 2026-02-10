L’ambassadeur Mondher Mami est décédé

Affliction profonde suite au décès ce mardi de l’ambassadeur Mondher Mami. Diplomate de carrière et longtemps conseiller auprès du président de la République, directeur général du protocole à la président de la République (2012 - 2019) il avait été représentant-adjoint de la Tunisie auprès de l’Unesco, et ambassadeur en Tchécoslovaquie.

Affable, raffiné, et courtois, l’ambassadeur Mondher Mami savait gérer des situations difficiles sous les présidences successives de Moncef Marzouki et de Béji Caïd Essebsi. Attentif aux moindres détails, respectueux des règles protocolaires et prévoyant, il avait mérité le respect et la confiance de tous. Le sens méticuleux qu’il apportait lors des visites officielles tant de chefs de l’Etat tunisien à l’étranger que d’illustres hôtes étrangers en Tunisie lui a valu la grande appréciation des services du protocoles étrangers.

Fils d'un grand militant nationaliste le Dr Abderrahamane Mami, assassiné le 14 juillet 1954, Mondher Mami avait été président de l’Avenir Sportif de la Marsa (ASM).