Offre Saint-Valentin : 40 % de réduction sur vos vols nouvelair

Nouvelair annonce le lancement d’une offre promotionnelle spéciale Saint-Valentin.

Les voyageurs peuvent ainsi bénéficier d’une réduction de 40 % sur le prix hors taxes des billets aller-retour, valable sur l’ensemble du réseau régulier de la compagnie.

Cette offre permet aux voyageurs de bénéficier de tarifs avantageux et de concrétiser leurs projets de voyage dans les meilleures conditions.

Détails de l’offre:

• Réduction: 40%* sur le prix hors taxes des billets en aller-retour.

• Dates d’achat: Du 12 au 16 février 2026.

• Dates de voyage : Du 12 février au 30 Juin 2026.

• Pays concernés: France, Allemagne, Algérie, Belgique, Italie, Maroc, Royaume-Uni, Espagne, Suisse, Turquie, au départ et à destination de la Tunisie .

• Modification / Annulation : Les conditions tarifaires en vigueur s'appliquent en fonction de la destination et de l'offre choisie.

Achat des billets et informations :

• Site officiel: www.nouvelair.com

• Application mobile nouvelair

• Service client :

+216 36 020 920

+33 1 87 64 10 00

+44 20 45 78 12 11

• À l’agence nouvelair au Centre Urbain Nord ainsi que dans les points de vente des aéroports de Tunis-Carthage, Monastir et Djerba

• Auprès des agences de voyage partenaires

À propos de nouvelair

Fondée en 1989, Nouvelair est la première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère depuis trois aéroports internationaux tunisiens : Tunis-Carthage, Monastir et Djerba, et dessert plus de 40 destinations régulières sur trois continents.

