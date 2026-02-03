Sous le signe de « Schön, Aichek », 70ème anniversaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Allemagne

Bien inspiré et conçu, le logo-concept choisi pour la célébration cette année de 70 années de partenariat entre la Tunisie et l’Allemagne est à la fois gratitude et nouvelles perspectives. Ce remerciement, exprimé en arabe et en allemand, rend hommage, en effet, à tous les acteurs de cette relation privilégiée entre les deux pays et se projette dans un avenir encore plus prometteur.

Peu après l’accession de la Tunisie à l’indépendance, l’Allemagne a reconnu le nouvel Etat, désigné un ambassadeur et ouvert une ambassade. De son côté, la Tunisie nommera M. Mondher Ben Ammar, en qualité d’ambassadeur à Bonn, (avec résidence à Rome), puis procèdera à l’installation de sa mission diplomatique dans la capitale allemande. Ce fut le coup d’envoi d’une intense relation entre les deux pays, marquée par une coopération très dense.

L’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne à Tunis, Mme Elisabeth Wolbers, ne manquera pas de le souligner à lors d’une réception donnée à l’occasion du nouvel an et du lancement de la célébration du 70ème anniversaire des relations bilatérales. « Entre l’Allemagne et la Tunisie existe un réseau dense de coopération, nourri de nombreux partenariats et amitiés, a-t-elle déclaré. Je suis très heureuse de constater les liens anciens, étroits et fructueux qui unissent nos deux pays, fondés sur le respect et la confiance mutuelle. L’Allemagne et la Tunisie sont des pays amis et partenaires. »

« Je me réjouis de travailler avec vous pour continuer à développer et à renforcer nos relations, au bénéfice de nos deux pays, de nos deux peuples et surtout des générations futures » avait l’ambassadeur Wolbers.

La chronologie de cette coopération est riche d’accomplissements. Création du Goethe-Institut en Tunisie (1958), ouverture en 1964 de la première fondation allemande en Tunisie, la Friedrich-Naumann-Stiftung – premier bureau étranger d’une fondation allemande au monde ; aujourd’hui, six fondations politiques allemandes sont présentes, accords en 1970, sur les travailleurs tunisiens en Allemagne, implantation d’entreprises allemandes en Tunisie, création de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-allemande (AHK), qui compte aujourd’hui plus de 1 000 entreprises membres, développement du tourisme, lancement du programme germanophone de la RTCI, et ouverture du bureau de la GIZ en Tunisie s’ajoutent à une contribution financière efficace de la KFW.

De nombreux projets de coopération sont également réalisés enregistrant des résultats positifs appréciés.

Une année de multiples manifestations s’annonce en 2026 pour faire de cet anniversaire l’occasion d’un affermissement des liens et d’intensification de la coopération.

« Schön, Aichek ».





