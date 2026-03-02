FET 2026: huit entrepreneures tunisiennes triomphent et sont propulsées à l'international

La 11ᵉ édition des Trophées de Femmes Entrepreneures de Tunisie (FET), organisée par le magazine Managers en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté et en coorganisation avec la Délégation de l’Union européenne, s’est tenue avec succès le vendredi 27 février 2026. L’événement phare a récompensé huit entrepreneures tunisiennes pour leur créativité, leur résilience et l’impact de leurs projets innovants.

À l’ouverture de la cérémonie, Hédi Mechri, directeur de publication de L’Économiste Maghrébin, a salué les FET comme un levier majeur de mobilité économique et d’internationalisation: «Onze ans déjà et toujours le sentiment qu’il s’agit d’une idée neuve. Le trophée FET est plus qu’une consécration : c’est le début d’un nouveau départ, l’annonce d’une étape de développement transfrontalier et d’une nouvelle aventure humaine. Cette distinction équivaut à un visa pour une mobilité accrue, pour aller plus loin, plus vite et plus fort». Il a rendu hommage aux artisans du programme ainsi qu’à l’ensemble des partenaires institutionnels qui, depuis des années, soutiennent cette initiative.

Un prix, un déclic et un accompagnement

Sahar Mechri, directrice exécutive de Managers et fondatrice du programme FET, a ouvert son discours en soulignant la dimension collective de la reconnaissance:

«Ce prix repose sur une véritable chaîne de confiance, celle que nous partageons avec tous nos partenaires. Sans leur engagement, la lumière que nous posons ce soir sur ces parcours n’existerait pas. La rigueur des membres du jury donne à ce trophée sa crédibilité, et je tiens à saluer M. Habib Karaouli, qui a présidé le jury pendant dix années».

Elle a ensuite rappelé la portée économique de la distinction: «Ce prix permet à une entrepreneure de se remettre sur ses pieds quand elle doute. Mais il offre aussi une visibilité réelle: chaque année, des dizaines de partenaires nous contactent pour rencontrer nos lauréates. Cette visibilité a une vraie valeur économique, qui ne se réalise que si vous la saisissez».

Sahar Mechri a insisté sur la poursuite du programme après la cérémonie: «Le prix est un déclic, mais un déclic ne vaut que s’il y a quelque chose qui suit. Les Trophées de Femmes Entrepreneures ne s’arrêtent pas ce soir: six mois de mentorat vous attendent, portés par des personnes qui vont vous offrir le plus précieux de ce qu’elles ont : leur temps et leur expérience. Elles méritent toutes nos remerciements».

Enfin, elle a mis l’accent sur l’ambition transfrontalière des lauréates: «Parce que nous savons que vos ambitions dépassent nos frontières, nous renforçons notre programme d’export readiness et nos connexions avec les réseaux en Afrique subsaharienne. Le courage, ça se transmet, et du courage, vous en avez à revendre. Alors, agissez, changez encore plus vite les choses et plantez le drapeau tunisien ailleurs. Votre mission est belle, votre mission est grande. Réussissez-la».

Les huit lauréates 2026

L’événement a été honoré par la présence de Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, ainsi que de plusieurs ambassadeurs.

Pour cette édition, Ameni Riahi décroche le trophée de Femme Entrepreneure de Tunisie 2026 avec son projet STEPS, spécialisé dans la transformation digitale, la data avancée, l’intelligence artificielle et le consulting technologique. Elle accompagne notamment des clients internationaux comme Afreximbank, dont elle est l’intégrateur exclusif du système panafricain de paiement PAPSS.

Les lauréates des Trophées FET 2026 sont:

• Prix UE – Inclusivité: Mariem Athimni, fondatrice de Layma.

• Prix UIB – Impact Tech: Ameni Riahi, fondatrice de STEPS (spécialisée en transformation digitale, data avancée, IA et consulting technologique ; intégrateur exclusif du système panafricain de paiement PAPSS pour Afreximbank).

• Prix BYD – Durabilité: Souha Bejaoui, fondatrice de ProVerdy.

• Prix CDC – Agribusiness: Chaima Snagria, fondatrice de Glutella.

• Prix PGH – Industrie: Fadoua Guerfel Damak, fondatrice d’Ecoporté.

• Prix MAE Assurances – Patrimoine: Riheb Kadi, fondatrice de Dukan.

• Prix Microcred – Autonomisation: Nesreen Kharroubi, fondatrice de Couleur Farine de Carthage.

• Prix Wafacash – Marketplaces: Sirine Essayah, fondatrice de Sté Vegan.

Outre un chèque remis par les entreprises partenaires, chaque lauréate bénéficiera d’un programme de six mois de mentorat dispensé par le Club des Femmes Entrepreneures de Tunisie, afin de renforcer son rayonnement national et international.





