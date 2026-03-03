Souad Guellouz : Elle a transformé les épreuves de la vie en une ouvre éblouissante

Par Houda Mufti - J’ai du mal à parler d’elle au passé tant elle est toujours présente pour moi. Souad Guellouz – El Mufti était grande dame qui a transformé sa douleur, les épreuves de son existence, en une œuvre éblouissante et d’une grande richesse. Orpheline à l’âge de onze ans, elle a non seulement perdu sa mère fantastique, mais aussi une sœur à la naissance. Elle était une grande artiste, profondément douée pour l’écriture.

Elle s’intéressait à de multiples formes d’art. Très tôt, elle découvre la céramique et les potières de Sejnane, dont elle constituera une belle collection d’œuvres. Tapisserie, broderie — notamment les brodeuses de Ras Jebel, très réputées —, arts plastiques : elle possédait une connaissance immense du domaine, qu’il soit tunisien ou international, avec une prédilection pour l’œuvre de Klee.

Si elle était exigeante envers son entourage, elle l’était cent fois plus envers elle-même.

J’ai toujours été marqué par l’ampleur de ses recherches et la profondeur de sa documentation, quel que soit le sujet. C’était une femme d’une grande modestie malgré son immense culture.

Toute son œuvre reste pour moi un message d’espoir. L’Homme a la possibilité de créer son destin à son image, de transformer sa vie.

Paix à ton âme, ma chère tante adorée. L’œuvre que tu as laissée rend impossible l’oubli.

Houda Mufti



