Samira Guiza prend ses nouvelles fonctions de première présidente du Tribunal administratif

Elle succède à M. Abdessalem M. Mehdi Grissia, qui a atteint la limite d'âge et accédé à la retraite. Mme Samira Guiza a pris mardi 3 mars 2026 ses nouvelles fonctions de première présidente du Tribunal administratif. La cérémonie de passation des pouvoirs s'est déroulée selon les procédures et traditions en usages, en présence des magistrats du Tribunal, de ses cadres et ses agents.

