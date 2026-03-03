Français
News - 03.03.2026

Quand 62.000 soldats serbes débarquaient à Bizerte (Album photos)

La célébration du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Serbie, en 1956, coïncide avec une autre commémoration significative. Il y a 110 ans, le 9 janvier 1916, commençaient à débarquer au port de Bizerte 62.000 soldats et civils serbes. Ils y sont arrivés après le «Golgotha albanais» durant la Première Guerre mondiale. Ils se sont soignés et ont préparé la percée du front de Thessalonique. A Bizerte, ils disposeront de leur église, leur école et leur journal En avant. C’est ce qu’a rappelé l’ambassadrice de Serbie en Tunisie, Dijana Ivancic, dans une brochure éditée à cette occasion.

On y apprend beaucoup sur les relations entre la Tunisie et la Yougoslavie, le grand rapprochement entre Bourguiba et le maréchal Tito. De plus, l’entreprise serbe Hidrothehnika a construit un grand nombre de barrages en Tunisie: Kessaba, Bouhertma, Sidi Salem, Joumine, Ghezal, Sejnane, Sidi El Barrak, El Breck, Sficia et Sarrath.


 

