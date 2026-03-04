Français
العربية
Newsletter Abonnez-vous
X
  1. Accueil
  2. Partenaires
Partager tweeter
Partenaires - 04.03.2026

Mattel, filiale de Tunisie Telecom, remporte le prix du Meilleur réseau mobile en Mauritanie, lors du Mobile World Congress

Mattel, filiale de Tunisie Telecom, remporte le prix du Meilleur réseau mobile en Mauritanie, lors du Mobile World Congress

Un plébiscite de valeur. La filiale de Tunisie Telecom, Mattel, s’est vu décerner le prix du Meilleur réseau mobile en Mauritanie lors d’une cérémonie tenue à Barcelone le 2 mars 2026, en marge du Mobile World Congress organisé par la GSMA. Cette distinction a été attribuée par Ookla®, leader mondial de l’intelligence de la connectivité et de l’analyse des réseaux.

Cette reconnaissance repose sur le Speedtest Connectivity ScoreTM, un indice qui agrège plusieurs indicateurs mesurés en conditions réelles, notamment la vitesse, la latence ainsi que la qualité d’expérience lors d’usages courants tels que la navigation web et le streaming vidéo. Les résultats confirment que Mattel offre la meilleure expérience mobile en Mauritanie.

Lors de la cérémonie , le président du Groupe Tunisie Telecom, Lassâad Ben Dhiab, a déclaré fièrement: «Nous sommes  honorés par cette  distinction internationale  qui confirme la pertinence de la stratégie d’investissement  de notre filiale  Mattel,  axée sur le renforcement de la couverture réseau, l’amélioration continue de la qualité de service et l’innovation technologique au bénéfice de ses clients sur l’ensemble du territoire mauritanien.»

A souligner, que les Speedtest Awards reposent sur une méthodologie rigoureuse permettant d’identifier les meilleures performances dans un environnement concurrentiel.
 

Envoyer à un ami Imprimer
Vous aimez cet article ? partagez-le avec vos amis ! Abonnez-vous
commenter cet article
0 Commentaires
Article précédent Samira Guiza prend ses nouvelles fonctions de ...
Article suivant «Vente Flash» nouvelair: La France, l’Italie, ...
X

Fly-out sidebar

This is an optional, fully widgetized sidebar. Show your latest posts, comments, etc. As is the rest of the menu, the sidebar too is fully color customizable.