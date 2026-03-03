Tunisiens dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient : une cellule de crise 24H, deux numéros d’urgence et des consignes de sécurité

Deux numéros d’urgence (98 317 530 et 92 998 087) ont été mis à disposition des membres de la communauté tunisienne dans les pays du Golfe arabe et du Moyen-Orient pour répondre à leurs préoccupations et leur fournir l’assistance nécessaire. C’est ce qu’annonce le ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger. Une cellule de crise a été mise en place au sein du Ministère et fonctionne 24 heures sur 24 et assure un suivi en temps réel de la situation, ainsi qu’une coordination continue avec nos Missions Diplomatiques et Consulaires à l’étranger.

Présidant une réunion en ligne avec les Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires tunisiennes accréditées auprès des pays concernés, en présence du Secrétaire d’Etat et des cadres du département, le ministre Mohamed Ali Nafti a lancé un appel à tous les membres de la communauté tunisienne dans les pays concernés pour qu’ils fassent preuve de la plus grande prudence, et respectent les consignes des autorités locales. Il les a exhortés, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, à s’inscrire auprès des Missions Diplomatiques et Consulaires, tout en veillant à mettre régulièrement à jour leurs coordonnées afin de permettre une intervention rapide en cas de besoin.

La réunion a été consacrée à l’évaluation du niveau de préparation des Missions Diplomatiques et Consulaires pour faire face aux différents développements, ainsi qu’à l’adoption des mesures préventives nécessaires afin de garantir la sécurité des membres de la communauté tunisienne résidant dans ces pays, en coordination avec les autorités des pays d’accueil.

M. le Ministre a souligné la nécessité de renforcer le niveau de vigilance et d’intensifier la communication directe et permanente avec les membres de la communauté, de mettre à jour les plans d’urgence en fonction de l’évolution de la situation, et d’assurer une coordination étroite avec les autorités des pays d’accueil ainsi qu’avec l’ensemble des Missions Diplomatiques et Consulaires tunisiennes dans la région, afin de garantir la protection des intérêts tunisiens.



