Tout sur le nouveau SUV Mahindra 3XO : la voiture pensée pour la vie quotidienne des Tunisiens, économique et fonctionnelle (Vidéo)

Vous avez aimé la voiture Mahindra XUV300, plébiscitée en Tunisie, vous allez adorer le tout nouveau modèle Mahindra 3XO. C’est une montée en gamme design, d’équipements, de motorisation et de sécurité que vous offre ce SUV compact de nouvelle génération en 4 finitions. Le constructeur indien de dimension mondiale, Mahindra, élargit ainsi son offre à travers son représentant officiel en Tunisie, Automobiles Zouari.

Le lancement de ce nouveau modèle 3XO, à partir de 56.800 DT (finition MX3, boîte manuelle) a été marqué par un show très attractif, récemment à Sousse, en présence notamment de l’ambassadrice de l’inde en Tunisie, Dr. Devyani Uttam Khobragade et de Hafedh Zouari, fondateur du groupe. Les invités ont pu apprécier à cette occasion les performances de ce modèle compact pensé pour la vie quotidienne, alliant fonctionnalité, simplicité et plaisir de la conduite en toute sécurité.

Fares Zouari, directeur général, ne maquera pas de souligner le design extérieur moderne et affirmé, l’intérieur agréable et technologique, les motorisations performantes et efficientes, et la sécurité, érigée en une exigence sans compromis. Il a indiqué que le Mahindra 3XO est disponible dans le réseau Automobiles Zouari à Sousse (Akouda), Ben Arous, Bir El Kassaa et Gabès ainsi que dans les agences agréées à Mnihla, Sfax, la Marsa et Nabeul.

Un design extérieur moderne et affirmé

Dès la finition MX3, le Mahindra 3XO adopte une identité visuelle moderne et fonctionnelle. Il est équipé de projecteurs bi-halogènes, de projecteurs antibrouillard avant, de feux arrière, ainsi que de rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, assurant une bonne visibilité et une présence affirmée sur la route. L’ensemble est complété par un essuie-glace arrière avec dégivrage de la lunette arrière, répondant aux exigences d’un usage quotidien.

Les finitions AX5 renforcent le caractère du véhicule avec l’intégration d’une signature lumineuse LED à l’avant, de clignotants avant intégrés, ainsi que de clignotants LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs (ORVM), améliorant à la fois la lisibilité et l’esthétique. La fonction “Follow Me Home” vient compléter cet équipement, apportant une touche de confort et de sécurité supplémentaire.

Au sommet de la gamme, la version AX7 Luxury AT se distingue par des éléments de style plus valorisants, incluant des projecteurs antibrouillard avant à LED, un spoiler arrière, des baguettes de toit, des rétroviseurs rabattables électriquement, ainsi que des jantes alliage 17 pouces Diamond Cut, affirmant clairement le positionnement premium du Mahindra 3XO dans le segment des SUV compacts.

Un intérieur fonctionnel et technologique

La finition MX3 propose un habitacle pensé pour l’essentiel, avec un accoudoir avant avec espace de rangement, une banquette arrière rabattable 60:40, des appuie-têtes réglables à l’arrière, ainsi que des commandes audio intégrées au volant, offrant un environnement pratique et ergonomique pour les trajets du quotidien.

Les versions AX5 enrichissent l’expérience à bord avec un niveau de confort et de technologie supérieur, intégrant un système d’info divertissement HD à double écran de 26,03 cm, associé à un écran numérique de tableau de bord de 26,03 cm, un système audio à six haut-parleurs, ainsi qu’une boîte à gants réfrigérée avec éclairage. L’accoudoir arrière avec porte-gobelets renforce également le confort des passagers.

La finition AX7 Luxury AT apporte une touche résolument haut de gamme à l’habitacle avec une sellerie en similicuir, un rétroviseur intérieur anti-éblouissement, un toit ouvrant panoramique, ainsi qu’un volant et un pommeau de levier de vitesses gainés de cuir, créant une atmosphère intérieure élégante et technologique, digne de segments supérieurs.

Motorisations performantes et efficientes

Le Mahindra 3XO est animé par une motorisation essence développant 110 ch DIN (1197 cm3), alliant réactivité, souplesse et sobriété. Il est proposé avec une boîte automatique à 6 rapports pour les finitions AX7 Luxury et AX5, ainsi qu’une boîte manuelle à 6 rapports pour les finitions MX3 et AX5, assurant une conduite fluide et agréable. Cette motorisation de 6 CV fiscaux a été pensée pour répondre aux exigences de la circulation urbaine tout en garantissant un bon niveau de performances sur route.

Sécurité: une exigence sans compromis



Dès la finition MX3, le Mahindra 3XO pose les bases d’une sécurité essentielle et rassurante pour un usage quotidien. Il est équipé de six airbags, du contrôle électronique de stabilité (ESC), de fixations ISOFIX, d’un système de rappel de ceinture de sécurité pour tous les passagers, de ceintures trois points à toutes les places ainsi que d’une ceinture avant réglable en hauteur.

Les finitions AX5 enrichissent cet ensemble avec des aides supplémentaires à la conduite, incluant notamment le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), l’allumage automatique des feux, les essuie-glaces automatiques, ainsi que l’essuie-glace arrière avec lave-glace et dégivrage de la lunette arrière, améliorant la sécurité active quelles que soient les conditions.

Au sommet de la gamme, la version AX7 Luxury AT fait entrer le Mahindra 3XO dans une dimension technologique supérieure avec un système ADAS de niveau 2, un frein de stationnement électronique avec fonction Auto Hold, une aide au stationnement avant, ainsi qu’un système de vision panoramique à 360° intégrant la surveillance des angles morts, offrant un niveau de protection et d’assistance digne de segments supérieurs.

Un SUV compact pensé pour la vie quotidienne

La finition MX3 met l’accent sur la fonctionnalité et la simplicité d’usage, avec notamment quatre vitres électriques, le système Start & Stop, la fonction Smart Steer, une caméra de recul, ainsi qu’une prise 12 V et des ports USB assurant les besoins essentiels de connectivité.

La version AX5 apporte un confort accru au quotidien avec l’intégration d’une fermeture centralisée à distance, d’une clé intelligente, d’une vitre conducteur avec fonction one-touch down, ainsi que des ports USB-C à l’avant et à l’arrière, répondant aux nouveaux usages numériques.

La finition AX7 Luxury AT se distingue par un niveau d’équipement premium incluant un système audio Harman Kardon, un chargeur sans fil, une charge rapide USB-C 65 W, la compatibilité Android Auto™ et Apple CarPlay™, un régulateur de vitesse, une climatisation automatique bi-zone, ainsi qu’un siège conducteur réglable en hauteur, pour une expérience de conduite résolument orientée confort et bien-être.

Un habitacle fonctionnel et polyvalent

Quelle que soit la finition, le Mahindra 3XO bénéficie d’une habitabilité optimisée, de sièges arrière rabattables, d’un coffre fonctionnel et de multiples espaces de rangement, répondant aussi bien aux attentes des familles que des jeunes actifs ou des professionnels. Les finitions supérieures renforcent progressivement la perception de qualité et le raffinement de l’habitacle, faisant du 3XO un SUV compact aussi pratique qu’agréable à vivre au quotidien.

Disponibilités et prix selon finitions

Le Mahindra 3XO est disponible dans le réseau Automobiles Zouari à Sousse (Akouda), Ben Arous, Bir El Kassaa et Gabès ainsi que dans les agences agréées à Mnihla, Sfax, La Marsa et Nabeul.

• Prix Mahindra 3XO finition MX3 (boîte manuelle): à 56 800 DT

• Prix Mahindra 3XO finition AX5 (boîte manuelle): à 60 800 DT

• Prix Mahindra 3XO finition AX5 (boîte auto): à 65 800 DT

• Prix Mahindra 3XO finition AX7 Luxury (boîte auto): à 73 800 DT

Pour plus d’informations

Web: www.mahindra-tunisie.com

Facebook: Mahindra Tunisie

Instagram: Mahindra_Tunisie

Tiktok: Mahindra_Tunisie

A propos de Mahindra

Fondé en 1945, le groupe Mahindra est l'une des fédérations multinationales d'entreprises les plus importantes et les plus admirées, avec 324 000 employés dans plus de 100 pays. Il occupe une position de leader dans les domaines des équipements agricoles, des SUV utilitaires, des technologies de l'information et des services financiers en Inde, et est le plus grand constructeur mondial de tracteurs en termes de volume. Il est également très présent dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'agriculture, de la logistique, de l'hôtellerie et de l'immobilier.

Le groupe Mahindra se concentre clairement sur le leadership mondial en matière d'ESG, la prospérité rurale et l'amélioration de la vie urbaine, avec pour objectif d'apporter des changements positifs dans la vie des communautés et des parties prenantes afin de leur permettre de s'épanouir





