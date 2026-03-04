«Vente Flash» nouvelair: La France, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le Maroc à -30%

Nouvelair annonce le lancement d’une nouvelle Vente Flash, permettant de bénéficier de 30 % de réduction sur les prix hors taxes des billets vers La France, l’Italie, l’Espagne, La Turquie et le Maroc.

Cette offre exceptionnelle est valable pour toute réservation effectuée du 4 au 9 mars 2026, pour des voyages programmés entre le 4 mars et le 30 juin 2026.

Grâce à cette promotion, nouvelair offre à ses clients l’opportunité de profiter de prix avantageux afin de concrétiser leurs projets de voyage, qu’il s’agisse de déplacements professionnels, des vacances ou de retrouvailles avec leurs proches.

Détails de l’offre

• Réduction: -30 % sur le prix hors taxes des billets en aller simple ou aller-retour

• Dates d’achat: du 4 mars au 9 mars 2026

• Dates de voyage: du 4 mars au 30 juin 2026

• Pays concernés:

- France: Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux.

- Italie: Milan et Bologne

- Espagne: Barcelone

- Turquie: Istanbul

- Maroc: Casablanca, Rabat

(Offre valable au départ et à destination de la Tunisie)

• Modification / Annulation: Les conditions tarifaires en vigueur s'appliquent en fonction de la destination et de l'offre choisie.

Achat des billets et informations

• Site officiel: www.nouvelair.com

• Application mobile nouvelair

• Service client : +216 36 020 920 / +33 1 87 64 10 00 /+44 20 45 78 12 11

• À l’agence nouvelair au Centre Urbain Nord ainsi que dans les points de vente des aéroports de Tunis-Carthage, Monastir et Djerba

• Auprès des agences de voyage partenaires

À propos de nouvelair

Fondée en 1989, Nouvelair est la première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère depuis trois aéroports internationaux tunisiens : Tunis-Carthage, Monastir et Djerba, et dessert plus de 40 destinations régulières sur trois continents.

