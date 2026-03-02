La politique Qualité de Tunisie Telecom, un pilier stratégique au service de la performance et de la confiance

Dans un contexte marqué par les profondes mutations du secteur des télécommunications, l’accélération de la transformation digitale et l’évolution rapide des attentes des clients, Tunisie Telecom a procédé à la mise à jour de sa politique Qualité, afin de l’aligner sur les nouveaux enjeux technologiques, organisationnels et réglementaires, et de renforcer sa performance globale.

Tunisie Telecom, place ainsi la qualité au cœur de sa stratégie de développement, en tant que levier essentiel de performance durable, de compétitivité et de création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Bien plus qu’un cadre organisationnel, la nouvelle politique Qualité de Tunisie Telecom reflète une vision globale de l’entreprise, fondée sur l’excellence opérationnelle, la satisfaction client, l’innovation continue et la responsabilité sociétale. Elle traduit la volonté de l’opérateur d’instaurer une relation de confiance durable avec ses clients, partenaires et collaborateurs, en garantissant des produits et services fiables, performants et conformes aux normes les plus exigeantes, dans le respect des exigences légales, réglementaires et normatives en vigueur.

Cette politique Qualité incarne également l’engagement de Tunisie Telecom en faveur d’une gouvernance responsable, orientée vers l’amélioration continue des processus, l’optimisation de la performance globale et la valorisation du capital humain, considéré comme un moteur central de l’excellence et de l’innovation.

À travers cette démarche structurante, Tunisie Telecom ambitionne de répondre efficacement aux attentes évolutives du marché, d’anticiper les besoins de ses clients et d’accompagner activement la transformation digitale de la Tunisie, tout en renforçant sa position de leader national des télécommunications.

La politique Qualité repose ainsi sur une dynamique collective impliquant l’ensemble des collaborateurs, appelés à s’approprier les valeurs de rigueur, de transparence, d’engagement et d’amélioration continue, afin de garantir un haut niveau de service et une expérience client optimale.

En investissant dans la modernisation, la digitalisation de ses processus et l’adoption de technologies innovantes, notamment celles basées sur l’Intelligence Artificielle, Tunisie Telecom affirme sa volonté de bâtir un modèle d’entreprise agile, performante et tournée vers l’avenir, faisant de la qualité un véritable avantage compétitif et un facteur clé de confiance et de pérennité.

