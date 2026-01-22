Cinq ans après son décès : Moncer Rouissi, son héritage, sa vision (Album photos)

Un sourire sincère, un esprit vif et une grande modestie : il y a cinq ans nous quittait, le 5 janvier 2021, Moncer Rouissi. Le ministre, l’ambassadeur, était surtout le syndicaliste, le démographe et le sociologue. Quel héritage a-t-il légué ? Comment s’apprécie sa vision ? Pour commémorer le souvenir de sa disparition, le Centre de recherches et d'études économiques et sociales et l'Association tunisienne pour la qualité de l'enseignement organisent ce samedi 24 janvier 2026 un colloque à sa mémoire.

Trois thématiques sont au programme : témoignages de ceux qui l’ont connu de près, l’évocation du projet qu’il portait pour l’éducation et la formation, et l’académicien ainsi que l’acteur social qu’il a été. Tour-à-tour, ce samedi matin, des amis proches évoqueront son œuvre. Faiza Kéfi, Naoufel Ziadi, Raja Farhat, Ali Chebbi, Moncef Ben Saïd, Mohamed Mahjoub, Slim Kacem, Mounir Grami, Aissa Baccouche, Hamdi Ounaina, Nébiha Gueddana, Ridha Kechrid, Hatem Kotrane, Monji Akrout et Mounira Youssef prendront tour-à-tour la parole. Les séances seront successivement présidées par Fakher Rouissi, Kamel Ayadi et Rim Jmal.

Deux moments forts : le témoignage de son fils Enis et une élégie de son proche parent, le professeur Ali Chebbi, ancien ministre des Affaires religieuses. Il reviendra au directeur général du CERES, Youssef Ben Othmane, et au vice-président de l’Association tunisienne pour la qualité de l'enseignement Mohamed Amine Aouassa, d’ouvrir les travaux.

Là où il était passé, dans ses charges officielles, Moncer Rouissi a laissé ses empreintes : ministre des Affaires sociales (1989 -1991), de la Culture (1991), de la Formation professionnelle et de l'Emploi (1992 - 2001), de l'Education (2001 - 2003), ou ambassadeur à Paris (2003 -2005). Mais, c’est surtout l’homme des rapprochements entre les acteurs politiques et sociaux, lors de moments très particuliers, avant 1987, et après, qui a le plus marqué les esprits, avec sa discrétion habituelle et toute son efficacité. L’humain a toujours primé en lui. Il savait gagner la confiance de ses interlocuteurs, et agir en conformité avec ses convictions. Issu d’une famille de grands patriotes, nourri d’idées avant-gardistes, et resté toujours fidèle à sa fibre militante, il a été en équilibre avec sa conscience, moulu dans ses valeurs.

Allah yerhamou !

