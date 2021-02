Dr Ridha Kechrid: Moncer Rouissi, le ministre atypique (Album photos)

Il nous a quitté en laissant l’image indélébile d’un ministre atypique, une personnalité exigeante, attachante, un homme engagé, chaleureux, profondément honnête qui a consacré toute son énergie au service des autres. Il est toujours pénible d’avoir à parler d’un homme d’Etat de la stature de Moncer Rouissi, qu’on vient de perdre pour toujours, après avoir eu, durant plus de trente ans, le privilège de le côtoyer d’abord comme collaborateur puis comme ami.



J’ai connu Si Moncer au ministère des Affaires sociales, il m’avait impressionné par son charisme, ses qualités de meneur d’hommes, de leader qui savait mettre à l’aise son entourage et le poussait à se surpasser.

Avec le décès de Si Moncer, le pays perd un de ses enfants les plus valeureux: une personnalité académique et politique de premier plan, issu d’une famille patriote militante.

Tous ceux qui l’ont côtoyé saluent son humanisme et sa compétence. Le ministre qu’on appelait affectueusement Si Moncer était beaucoup plus un meneur d’hommes qui savait déléguer et laisser à ses collaborateurs une bonne marge de manœuvre.

Je peux témoigner des principales actions et réalisations enregistrées au cours de son passage à la tête du ministère des Affaires sociales :

• Suivi périodique et rigoureux des équilibres financiers des caisses de sécurité sociale avec la participation d’économistes et d’experts universitaires indépendants.

-Elaboration d’un programme de mise à niveau et de renforcement des structures hospitalières publiques: acquisition d’équipements lourds (IRM, scanners performants, équipements de chirurgie cardiovasculaire et de réanimation, stages de perfectionnement à l’étranger au profit des personnels médical et paramédical…). Ce programme avait fait l’objet d’un protocole d’accord conclu entre feu Dali Jazi (Santé) et feu Moncer Rouissi, son financement étant assuré par les caisses de sécurité sociale. Pour Si Moncer, l’objectif primordial était de réduire de manière significative le recours aux soins à l’étranger.

• Avec les partenaires sociaux: normalisation des relations avec l’Ugtt; renforcement et rationalisation de la politique contractuelle instaurée depuis 1973. Les négociations sociales sont devenues périodiques, tous les 3 ans, depuis 1990. Ces rounds de négociations ont abouti à l’amélioration des conditions de travail et à des augmentations de salaires, sous forme de programmes triennaux.

• En vertu d’un accord conclu entre les ministres feu Mohamed Charfi et feu Moncer Rouissi: financement par la Cnss, dans le cadre de son action sociale, d’un programme d’activités culturelles destiné aux élèves et aux étudiants. Ce programme émanait d’une conviction profonde des deux ministres que la multiplication, tout au long du parcours scolaire et universitaire, des moments de contact avec l’art et la culture, contribue à la formation de citoyens épanouis ouverts sur le monde, disposant de compétences utiles pour eux-mêmes et la société.

• Création du Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (Credif) dont l’action vise à promouvoir les droits des femmes et soutenir leur présence dans la vie politique, économique, sociale et culturelle, ainsi que d’instaurer l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines.

• Transfert des services médicaux du travail du ministère de la Santé au ministère des Affaires sociales et création de l’Institut de santé et de sécurité au travail dont la principale mission consiste à promouvoir la santé et la sécurité sur les lieux du travail et à contribuer à l’élaboration de programmes de prévention des risques professionnels.

• Elaboration d’un programme concernant les personnes handicapées comportant des mesures destinées à assurer la prévention de l’incapacité, la réadaptation et la participation des handicapés à la vie sociale.

• Restructuration et renforcement de l’Institut de promotion des handicapés.

• Plusieurs acquis au profit des familles nécessiteuses, des enfants sans soutien, des personnes âgées

• Démarrage de la construction du Centre de protection des personnes âgées de La Manouba, qui a été conçu comme une structure pilote.

• Renforcement des prestations octroyées par les policliniques de la Cnss en les dotant chacune d’un centre d’hémodialyse.

Tous les cadres du département des Affaires sociales se souviennent des moments forts vécus aux côtés d’un ministre exceptionnel qui a laissé une empreinte indélébile. C’était un travailleur obstiné, méthodique et extrêmement appliqué, mais aussi un chef très attentionné avec ses collaborateurs.

Après son départ du ministère des Affaires sociales, mes relations avec Si Moncer se sont poursuivies, dans le cadre de rencontres périodiques, rassemblant un groupe d’amis fidèles, issus d’horizons divers. C’était l’occasion d’apprécier les qualités de l’homme : humble, affable et convivial, il avait le sens de l’écoute et de la communication, et s’exprimait posément avec une capacité de synthèse impressionnante et un goût prononcé pour l’analyse fine et rigoureuse.

Aux postes de responsabilité successifs, Si Moncer devait parfois opérer des choix difficiles, affrontant les quelques critiques par la persuasion; mais parfois il eut à essuyer le choc des vacheries et des coups bas qu’il traita toujours avec mépris en disant: «l’auteur d’un coup bas est quelqu’un qui n’a rien à dire ».

Si Moncer, par ton itinéraire brillant et ton engagement en tant que chercheur, expert international et homme d’Etat dévoué, tu n’as laissé que les meilleures appréciations et de bons souvenirs.

Nous avons toujours admiré ton patriotisme, ton sens du devoir et de la responsabilité et surtout ton amabilité et ton dévouement.

Plus qu’un ministre, Si Moncer était pour moi le frère aîné respecté auprès de qui j’ai toujours trouvé la bonne écoute, le conseil judicieux et le réconfort lors des moments difficiles. Son décès est une perte cruelle non seulement pour sa famille mais également pour ses amis et toutes les personnes qui l’ont côtoyé.

Si Moncer laisse derrière lui le riche bilan d’une vie bien remplie, au service de la Tunisie.

Adieu Si Moncer. Adieu l’homme affable, l’intellectuel, l’esprit libre. Ta vaste culture, tes analyses pertinentes de l’actualité vont nous manquer. Cher Si Moncer, permets-nous de te rendre cet hommage digne du grand homme que tu étais.Tu nous manques beaucoup. Nous ne t’oublierons jamais.

Condoléances les plus attristées à toute la famille Rouissi, à ta chère épouse Hayet, ton valeureux fils Anis, ta belle-fille Myriam et tes deux adorables petites-filles ; avec mes meilleurs sentiments de sympathie et de soutien au cours de cette dure épreuve.

Que ton âme repose en paix.

Dr Ridha Kechrid

Photos de l'album: Collection famille Mahrez Rouissi