La BTE et CnBees scellent un partenariat stratégique pour le développement du crowdfunding en Tunisie

La Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) et la plateforme CnBees ont organisé, le vendredi 16 janvier 2026, une cérémonie officielle au centre de formation “Skill Up” de la BTE, marquant la concrétisation de leur partenariat stratégique et célébrant l’obtention par CnBees de l’autorisation officielle de l’État tunisien pour exercer l’activité de crowdfunding en dons et libéralités.

Cet événement institutionnel s’est déroulé en présence des Directeurs de la BTE, de M. Omar Bouzaweda, Directeur Général de l’APII, de M. Mohamed Montassar, Directeur Général de l’ACM, ainsi que de l’équipe de CnBees, témoignant de l’intérêt porté par les acteurs publics et financiers à cette initiative innovante.

À travers ce partenariat, la BTE réaffirme son engagement en faveur de l’innovation financière, de la digitalisation des services bancaires et du soutien à l’entrepreneuriat à impact, en accompagnant une plateforme tunisienne pionnière dans le domaine du crowdfunding réglementé.

De son côté, CnBees, première plateforme autorisée en Tunisie pour le crowdfunding en dons et libéralités, ambitionne de faciliter le financement de projets à forte valeur sociale, environnementale et solidaire, tout en garantissant un cadre sécurisé, transparent et conforme à la réglementation en vigueur.

Cette collaboration permettra de:

• Renforcer l’écosystème du financement participatif en Tunisie,

• Un cadre bancaire structurant et sécurisé aux opérations de crowdfunding,

• Soutenir les porteurs de projets et initiatives à impact,

• Contribuer au développement de solutions financières innovantes et inclusives.

À travers cette initiative, la BTE et CnBees confirment leur volonté commune de participer activement à la modernisation du secteur financier tunisien, en mettant l’innovation et l’impact positif au cœur de leur action.



