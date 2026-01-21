UBCI: Produit net bancaire en hausse de 9.5% à fin 2025

L’UBCI clôture l’exercice 2025 avec une performance solide et une amélioration notable de l’ensemble de ses indicateurs d’activité grâce à la force de sa dynamique commerciale.

L’encours des crédits à la clientèle (nets de provisions et d’agios réservés) atteint 3769 millions de dinars, en augmentation de 478 millions de dinars, soit une croissance remarquable de 14.5% par rapport à décembre 2024. Cette progression confirme l’engagement constant de la banque dans le financement de l’économie.

Parallèlement, les dépôts de la clientèle s’établissent à 3922 millions de dinars, contre 3291 millions de dinars en décembre 2024, enregistrant une hausse de 3.7 %. Cette évolution est principalement portée par la progression des dépôts à vue (7 %) et des dépôts d’épargne (+7.9 %).

En conséquence, les produits d’exploitation bancaires enregistrent une hausse de 9.8%, pour s’établir à 571 millions de dinars au terme de 2025, contre 520 millions de dinars l’année précédente.

Les charges d’exploitation bancaires s’élèvent à 220 millions de dinars, en augmentation de 10.3 % par rapport à fin décembre 2024 (199 millions de dinars).

Dans ce contexte, le Produit Net Bancaire (PNB) ressort à 351 millions de dinars, enregistrant une hausse de 9.5 % par rapport à l’exercice précédent.

Enfin, les charges opératoires affichent une hausse maîtrisée de 6.6 %, principalement liée à l’augmentation des frais de personnel (7.2 %), confirmant le pilotage rigoureux des ressources dans un environnement en transformation.

Ces résultats confortent la trajectoire de croissance rentable engagée par l’UBCI et renforcent sa position d’acteur bancaire responsable, au service de ses clients et du développement économique.



