Eyes Naif Assaf nouveau directeur général de Ooredoo Tunisie

Ooredoo annonce aujourd’hui la nomination de M. Eyas Naif Assaf au poste de Directeur Général de Ooredoo Tunisie, à compter du samedi 10 janvier 2026, succédant à M. Mansoor Rashid Al-Khater.

Tout au long d’une étape charnière du parcours de l’entreprise, M. Al-Khater a fait preuve d’un leadership visionnaire qui a profondément transformé la culture de Ooredoo Tunisie, renforcé son approche centrée sur les collaborateurs et accéléré sa transformation business. Ooredoo exprime sa sincère reconnaissance à M. Al-Khater pour le parcours remarquable et le leadership, ainsi que pour les bases solides qu’il a contribué à bâtir pour l’avenir.

M. Eyas Assaf est un dirigeant accompli dans les secteurs des télécommunications et de la finance, fort de plus de 30 ans d’expérience en leadership aux niveaux régional et international, dont plus de 20 ans au sein du Groupe Ooredoo. Leader stratégique, visionnaire et orienté transformation, il possède une capacité unique à aligner la solidité financière, l’excellence opérationnelle et le leadership humain afin de générer une croissance durable.

Il rejoint Ooredoo Tunisie en provenance de son poste de Directeur Financier Adjoint du Groupe Ooredoo, où il a joué un rôle clé dans la définition de la stratégie globale et l’amélioration des performances à travers l’empreinte multinationale du Groupe. Au cours de sa carrière, M. Eyas a occupé plusieurs postes de direction au sein des filiales de Ooredoo, notamment en tant que Directeur Financier chez Indosat Ooredoo en Indonésie, Ooredoo Algérie et Asiacell Communications en Irak, acquérant ainsi une expertise opérationnelle approfondie dans des marchés diversifiés et hautement concurrentiels.

Sous sa direction, Ooredoo Tunisie continue de renforcer son rôle dans le développement de l’infrastructure numérique de la Tunisie, tout en consolidant son leadership sur le marché, en accélérant la transformation digitale et en créant une valeur durable pour l’entreprise, ses collaborateurs, ses partenaires, ses clients et ses actionnaires.



